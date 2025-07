Le Maroc et la Chine partagent une vision commune pour le développement de l’Afrique

Le Maroc et la Chine partagent une vision commune d’un développement africain porté par l’investissement, la coopération technique et le renforcement des capacités locales, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

S’exprimant lors de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de l’envoi des premières équipes médicales chinoises au Maroc, M. Tahraoui a indiqué que le Royaume, aux côtés de ses partenaires chinois, aspire à développer une coopération tridimensionnelle avec les pays africains frères, aussi bien dans le domaine de la santé que dans d’autres secteurs clés.

Fort de ses attaches africaines profondes, le Maroc est en mesure de contribuer de manière agissante à l’appui des initiatives de renforcement des systèmes de santé, de formation médicale, de production locale de médicaments et d’extension de la couverture sanitaire en Afrique, a-t-il souligné.

Le partenariat maroco-chinois touche à des domaines de pointe tels que la santé numérique, l’intelligence artificielle appliquée aux soins et la télémédecine, la formation des personnels de santé, la recherche biomédicale et la médecine traditionnelle intégrative, a précisé le ministre.

Cette coopération, a-t-il poursuivi, se traduit aussi par d’autres initiatives concrètes comme la campagne “Bright Journey” contre les pathologies oculaires et la création d’un Centre de médecine traditionnelle chinoise à Mohammedia, en plus de dons de matériels médicaux lors de la pandémie de la Covid-19 et la formation de professionnels marocains dans des hôpitaux chinois.

Dans le même sillage, M. Tahraoui a rappelé que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est engagé dans une ambitieuse réforme de son système de santé, notant que cette refonte vise à garantir une couverture médicale universelle, à renforcer l’attractivité du secteur public, à améliorer la qualité et la sécurité des soins et à ériger l’innovation en levier essentiel de cette transformation stratégique.

De son côté, le maire du gouvernement populaire municipal de Shanghai, Gong Zheng, a relevé que les équipes médicales chinoises se sont employées, tout au long des cinq dernières décennies aux côtés de leurs homologues marocaines, à contribuer au développement du système de santé du Royaume.

Cette expérience a permis d’instaurer des liens d’amitié et de coopération indéfectibles et de contribuer à la construction d’un front sino-africain commun à l’heure des grandes transformations.

Par ailleurs, M. Zheng s’est félicité du développement et de la dynamique que connaissent les relations entre la Chine et les différents pays africains ces dernières années, rappelant que le Président chinois Xi Jinping s’était engagé, lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre dernier, à hisser les relations avec les pays de l’Afrique au rang d’un partenariat stratégique.

Il a également formulé le souhait de voir la coopération entre le Maroc et la Chine évoluer vers un modèle de partenariat innovant dans le secteur de la santé, notant que le Royaume est le premier pays d’Afrique du Nord à avoir signé un accord de coopération dans le cadre de l’initiative “Belt and Road”.

En marge de cette cérémonie à laquelle ont pris part d’éminentes personnalités marocaines et chinoises, MM. Tahraoui et Zheng ont eu des entretiens, qui ont été l’occasion de souligner l’importance d’élargir la coopération à de nouveaux domaines de manière à renforcer le partenariat stratégique entre Rabat et Pékin et à conforter le processus de modernisation du système de santé, dans le cadre d’une approche durable de développement.

Par la même occasion, il a été procédé à la remise de trois ambulances et au lancement d’une série d’initiatives sanitaires conjointes, dont une campagne médicale de chirurgie de la cataracte à Chefchaouen, le lancement officiel d’un Centre d’acupuncture chinoise à Mohammedia et l’organisation d’une conférence scientifique sur la médecine traditionnelle sino-marocaine avec la participation d’une pléiade de médecins et d’experts.

LR/MAP