M. Ouahbi exprime sa profonde gratitude à SM le Roi pour l’intérêt porté au développement du football

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football U20, sacrée championne du Monde au Chili, Mohamed Ouahbi, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le grand intérêt que le Souverain porte au développement du football.

“Je remercie SM le Roi Mohammed VI qui nous a permis de vivre ce rêve”, a souligné M. Ouahbi dans une déclaration à la presse, après l’exploit historique du Maroc, qui a battu en finale l’Argentine par 2 buts à 0.

La Haute sollicitude dont le Souverain entoure le sport et la jeunesse a apporté de la motivation à ces jeunes qui croient en ce rêve devenu, désormais, réalité, a-t-il enchaîné.

Le sélectionneur national a, à cette occasion, mis en avant la Vision éclairée du Souverain pour développer le sport en général, et le football en particulier.

“C’est une joie énorme…. Depuis des années, nous attendons de briser ce plafond de verre”, s’est-il réjoui.

