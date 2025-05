Loudyi reçoit le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense de la République Slovaque

Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre Délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, M. Abdeltif Loudyi, a reçu, jeudi au siège de cette administration, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense de la République slovaque, M. Robert Kalinak, accompagné d’une importante délégation militaire ainsi que des hauts responsables des sociétés slovaques spécialisées dans le domaine de l’industrie de défense, en visite de travail dans le Royaume.

À l’occasion de cet entretien, les deux ministres ont échangé sur des questions d’ordre bilatéral et régional ainsi que des voies et moyens à explorer pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie de défense, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

M. Loudyi a mis l’accent sur le caractère stratégique du secteur de l’industrie de défense au Maroc en tant que l’un des chantiers majeurs qui jouissent de la Haute Sollicitude Royale, rappelant, à ce titre, que le Royaume du Maroc offre un climat d’investissement attractif dans ce domaine à travers un arsenal d’incitations pour la mise en place des projets conjoints de collaboration dans le domaine de l’industrie de défense.

Dans son propos, le ministre de la Défense slovaque a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République slovaque et vise à explorer également les opportunités d’investissement dans le secteur de l’industrie de Défense, eu égard au climat des affaires favorable au Maroc ainsi qu’à sa position stratégique ouvrant accès aux entreprises slovaques au marché africain.

Les deux ministres de la défense ont mis en exergue le caractère hautement prioritaire du partenariat entre le Royaume du Maroc et la République Slovaque. Cette rencontre a été l’occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et de portée régionale, lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix pour la région eurafricaine.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations de coopération militaire notamment dans le domaine l’industrie de défense, conclut le communiqué.

LR/MAP