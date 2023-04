Les relations entre le Maroc et le Sénégal sont bâties sur la complicité et la proximité (Ambassadeur)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal sont bâties sur « la complicité et la proximité », a affirmé l’Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, soulignant que ces relations se sont intensifiées davantage durant ces dernières décennies.

Dans une interview accordée au journal sénégalais « Le Soleil », publiée lundi, le diplomate marocain a indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a apporté une pierre précieuse à l’édifice en agissant, avec conviction et une forte détermination, à trois niveaux.

Sur le plan politique, « en restant fidèle à l’esprit de cette relation particulière comme l’illustrent les huit visites officielles effectuées à Dakar, avec leurs lots d’accords et de conventions. Il s’agit du plus grand nombre de visites enregistrées à l’égard d’un pays africain frère », a-t-il dit.

Sur le plan économique, « SM le Roi Mohammed VI et le Président Macky Sall, de même qu’avec son prédécesseur Maître Abdoulaye Wade, animés par ce sens du destin commun et de l’esprit de solidarité qui en découle, se sont investis pour donner de la consistance et un contenu concret à cette relation singulière en mettant en place des partenariats solides et novateurs entre nos deux pays », a-t-il ajouté, précisant que ces partenariats mutuellement bénéfiques couvrent des domaines allant de la finance aux Btp en passant par l’off-shoring, l’agriculture et les services, sans oublier la coopération décentralisée.

Sur un troisième niveau, « nos hautes autorités ont consenti de grands efforts en vue d’asseoir une coopération féconde dans les domaines culturels comme en témoigne le nombre important d’étudiants inscrits tant au Maroc qu’au Sénégal avec leurs retombées positives sur la connaissance mutuelle et la mixité humaine », a-t-il poursuivi.

Dans le même volet, M. Naciri a mis l’accent sur l’importance de la dimension religieuse qui repose sur la Commanderie des croyants incarnée par SM le Roi Mohammed VI à l’instar de Ses glorieux ancêtres, estimant que « cette notion est capitale pour appréhender le caractère exceptionnel de nos relations dans la mesure où elle transcende tous les aspects classiques des relations entre les États, elle a sa propre dynamique et se développe en dehors de toutes contingences de quelque nature qu’elles soient ».

« Enfin, y a-t-il geste plus éloquent que le fait que Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse, de Sa résidence ici même à Dakar, un discours à la Nation marocaine à l’occasion du 41e anniversaire de la Glorieuse Marche verte ? », s’est-il interrogé, notant que ce geste, une première dans les annales du protocole royal, « dénote de la force des liens entre les deux pays ».

Par ailleurs, l’Ambassadeur a fait savoir que la relation entre les deux pays s’est forgée au fil des siècles par les flux humains de part et d’autre, les liens de sang qui en ont découlé remontent loin dans l’histoire, indiquant que les experts parlent du 7è et du 8è siècle, ce qui correspond à l’avènement de l’Islam au Sénégal via le Maroc.

Concernant la période de la préindépendance, il a noté que ces relations ont été marquées par un parcours singulier, régulier et riche en affinités et complémentarités, rappelant qu’à la veille de l’indépendance, feu SM le Roi Mohammed V, sur son chemin de retour d’exil de Madagascar, a fait une escale historique à Dakar en novembre 1955.

« Escale durant laquelle il a été reçu, entouré et soutenu de la plus belle manière par les familles soufies du Sénégal, qui se sont promis de poursuivre leurs actions pour le rétablissement de feu Sa Majesté le Roi sur son trône et pour l’indépendance du Royaume », a expliqué le diplomate marocain, affirmant qu’il s’agit d »’un acte symbolique de très haute importance » dans la mesure où les deux pays, avec en filigrane ce lien spirituel intemporel, étaient toujours en lutte pour leur émancipation et leur indépendance.

« Autre fait marquant inscrit en lettres d’or dans notre Histoire et mémoire communes, est celui du co-parrainage de l’entrée de la jeune République sœur du Sénégal indépendante aux Nations Unies par le Maroc en 1960 », a-t-il rappelé.

A cet égard, il a souligné que « cet élan de solidarité s’est inscrit d’ailleurs dans le temps et dans la tradition des relations entre les deux pays, notamment à travers l’appui du Sénégal au processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume lors de la glorieuse Marche verte initiée par feu SM le Roi Hassan II en 1975 où des frères sénégalais se sont joints spontanément et fièrement aux 350.000 marcheurs marocains armés du Saint Coran et du drapeau national pour libérer les provinces du sud de l’occupation espagnole ».

« En droite ligne de cet engagement historique, le Sénégal a d’ailleurs inauguré un consulat général dans l’un des chefs-lieux du Sahara marocain, en l’occurrence la ville de Dakhla », a-t-il dit.

Il a rappelé également que feu le Roi Hassan II et son frère Léopold Sédar Senghor, dans un élan de complicité exceptionnelle, ont jeté de nouveaux jalons de cette relation qui ont été marqués par la conclusion d’une convention d’établissement en 1964, affirmant qu’il s’agit « d’un accord qui fait référence jusqu’à nos jours, car, inédit dans nos relations avec le monde extérieur et en avance sur son temps ».

Répondant à une question sur le rôle que peuvent jouer le Sénégal et le Maroc pour faire face aux défis énormes qu’affronte le continent africain, M. Naciri a indiqué que concernant le cas de Covid-19, le Maroc et le Sénégal ont fourni des efforts gigantesques, non seulement pour atténuer les effets de la crise, mais aussi pour en tirer des leçons et jeter les jalons d’une industrie nationale garantissant, dans l’avenir proche, une autonomie et une souveraineté alimentaire, sanitaire et autre.

« Dans nos deux pays, de grandes unités pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments et toute sorte de vaccins sont en train de voir le jour », a-t-il relevé, soulignant, par ailleurs, que dans un acte de générosité et d’altruisme, un pont aérien a été mis en place, au firmament de la crise, pour l’acheminement de médicaments, de masques, et autres kits médicaux à plus de 20 pays africains frères, au premier rang desquels le Sénégal.

Notant que cet acte cadre parfaitement avec la pratique marocaine de solidarité agissante, notamment sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, il a ajouté qu' »alors que le monde entier, et particulièrement notre continent, souffrait des pénuries des fertilisants, conséquence directe du conflit en Ukraine, SM le Roi a donné Ses instructions pour le don de centaines de millions de tonnes de phosphates et produits phosphatiers aux pays frères et amis en Afrique et ailleurs ».

LR/MAP