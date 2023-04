Région TTA | Lancement du programme « Awrach 2 » visant la création de 15.000 emplois

Partager Facebook

Le lancement de la 2è édition du programme « Awrach », visant la création d’environ 15.000 emplois dans le cadre de grands et petits chantiers publics temporaires au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), a eu lieu, lundi au siège de la Wilaya de la région.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce programme, qui s’est déroulée en présence du wali de la région, Mohamed Mhidia, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des présidents des conseils provinciaux et des services extérieurs, et des représentants de la société civile, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a souligné que le programme « Awrach 2 » vise la création de 15.000 emplois au niveau de région et à continuer à soutenir le succès qu’a connu le programme « Awrach 1 ».

Le ministre a affirmé que le programme « Awrach 1 » a réalisé de grands objectifs au niveau de la région TTA, grâce à la « mobilisation exceptionnelle » de tous les intervenants, rappelant que le lancement officiel du programme au niveau national a eu lieu à la préfecture de M’diq-Fnideq.

Il a précisé que le succès de ce programme est lié notamment à l’adoption de la décentralisation et la déconcentration dans sa gestion, en partenariat avec les préfectures et les provinces, et sa réponse aux besoins réels de la population locale, notant que le programme a permis, au cours de sa première année de mise en œuvre, de garantir un travail décent à plus de 100.000 bénéficiaires, dont près de 70% n’ont pas de diplômes.

Après avoir mis l’accent sur la circulaire de mise en œuvre du programme « Awrach 2″, émise par le Chef du Gouvernement, M. Sekkouri a fait savoir que le programme a connu quelques amendements visant à améliorer sa mise en œuvre et à atteindre les objectifs fixés », en l’occurrence l’attribution d’une part de 20% du nombre global des chantiers prioritaires au niveau national.

Concernant les chantiers pour le soutien de l’insertion durable, le ministre a relevé que les bénéficiaires seront intégrés pour une durée d’au moins 12 mois et bénéficieront d’un renforcement de leurs compétences à travers des formations qualifiantes financées par l’Etat dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi, avec une subvention incitative qui sera accordée par l’Etat aux employeurs pour stimuler l’emploi d’un montant de 1.500 dirhams par mois, pendant une durée de 9 mois pour chaque bénéficiaire intégré, soulignant que les immigrés réguliers peuvent bénéficier du programme, conformément à la sage politique de SM le Roi Mohammed VI visant à s’ouvrir sur le continent africain.

Pour sa part, M. Mhidia a affirmé que le bilan du programme « Awrach 1 » dans la région est « très positif », puisqu’il permis d’intégrer 10.115 personnes dans des chantiers temporaires, dont 22% sont des femmes et 57% en milieu rural, relevant qu’environ 1.986 personnes ont été intégrées dans le cadre des chantiers pour le soutien de l’insertion durable, dont 60% sont des femmes et 10% en milieu rural.

Le wali a appelé à la nécessité de surmonter les contraintes affichées lors de la première édition du programme, d’accélérer la mise en œuvre de la 2è édition, et de fédérer les efforts de tous les acteurs concernés, afin d’atteindre les objectifs escomptés.

De son côté, le président du conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, a souligné que le conseil, en coopération avec les autres partenaires territoriaux et les intervenants, ne ménagera aucun effort pour réussir la mise en œuvre du programme « Awrach 2 », faisant savoir que le conseil, à travers son programme de développement régional, cherche à fournir un environnement favorable à la promotion du développement économique et social.

Cette rencontre a été marquée par la présentation de deux exposés sur le bilan de la première édition du programme gouvernemental « Awrach » au niveau de la région, et les nouveautés de la deuxième édition du programme, visant à poursuivre la dynamique engagée, afin d’assurer l’intégration de 250.000 bénéficiaires.

Elle a été ponctuée aussi par la signature des conventions relatives à la mise en œuvre du programme « Awrach 2 » par le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, et les présidents des conseils préfectoraux et provinciaux.

LR/MAP