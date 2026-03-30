Les avancées du Maroc en développement humain mises en lumière lors d’un atelier à Rabat

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Les participants à un atelier organisé, lundi à Rabat sous le thème “Optimisation de l’Indice de Développement Humain (IDH) au Maroc: Mesurer le progrès, Valoriser l’effort”, ont mis en avant les efforts déployés par le Royaume pour améliorer cet indice et approfondir la compréhension de son cadre méthodologique.

Cet atelier, tenu à l’initiative de l’Observatoire national du développement humain (ONDH), a été également l’occasion de mettre l’accent sur les méthodologies modernes visant à renforcer les indicateurs du développement humain par la révision des mesures y afférentes, l’élargissement des indicateurs relatifs à l’éducation, à la santé et au niveau de vie, outre l’utilisation de sources de données variées pour améliorer la fiabilité des résultats et réduire les écarts statistiques.

Lors de cette rencontre, organisée en partenariat avec le Bureau du Rapport sur le développement humain (BRDH) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les participants ont souligné les avancées tangibles accomplies par le Maroc au cours des dernières années dans le domaine du développement humain, à travers essentiellement le renforcement des compétences des individus afin de leur permettre d’atteindre le niveau de vie auquel ils aspirent.

Ils ont également rappelé que le Rapport sur le développement humain, publié pour la première fois par le PNUD en 1990, s’appuie sur l’élargissement des choix et le développement des compétences des individus, tout en focalisant sur des piliers fondamentaux en la matière, dont l’accès à l’éducation, la jouissance d’une vie longue et saine et la garantie d’un niveau de vie décent.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’ONDH, Otmane Gair, a indiqué que le Maroc a réalisé des progrès notables en matière de développement humain au cours des dernières décennies, grâce aux réformes engagées dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et de l’inclusion économique.

Les mutations économiques, sociales et démographiques que connaît le Maroc requièrent une analyse plus subtile et approfondie de ces progrès, notant que l’objectif de cet atelier est d’approfondir la compréhension du cadre conceptuel et méthodologique de l’IDH, analyser la situation au Maroc à la lumière des évolutions internationales et identifier les leviers techniques, statistiques et institutionnels permettant de mieux valoriser les efforts consentis par le Royaume en matière de développement humain.

De son côté, la représentante résidente du PNUD au Maroc, Ilaria Carnevali, a mis en lumière le caractère novateur de l’initiative d’élaboration du Rapport sur le développement humain du PNUD, dans la mesure où cette démarche place l’être humain au cœur du développement au lieu de se concentrer uniquement sur le produit intérieur brut (PIB).

Le développement est principalement mesuré sur la base de la croissance économique, a-t-elle ajouté, estimant que le Rapport sur le développement humain s’est attaché à explorer différentes dimensions du concept de croissance économique au cours des trente dernières années.

Pour sa part, Yanchun Zhang, cheffe statisticienne du Bureau du Rapport sur le développement humain du PNUD, a noté que l’IDH a incité de nombreux pays à revoir leurs modèles de développement afin de garantir une croissance bénéfique aux sociétés et aux individus.

Elle est également revenue sur l’importance de cet atelier consacré à plusieurs thèmes axés sur les concepts relatifs au développement humain et les indicateurs qui mesurent les inégalités, l’autonomisation des femmes et les pressions environnementales.

Cet atelier vise également à doter les participants d’une compréhension approfondie des méthodologies du PNUD pour le calcul de ces indicateurs, tout en les orientant vers les meilleures pratiques garantissant un processus de reporting fluide, ponctuel et fiable, l’enjeu étant de mesurer avec précision les différents volets inhérents au développement humain.

Cette rencontre ambitionne de renforcer la communication entre les départements gouvernementaux et les gestionnaires de données impliqués dans l’élaboration de l’Indice de Développement Humain du PNUD.

LR/MAP