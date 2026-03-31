Les réalisations de l’année 2025, fruits d’une collaboration réussie entre divers acteurs (ONDE)

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Les réalisations majeures accomplies en 2025 par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) en matière de protection de l’enfance et de promotion de ses droits fondamentaux sont le fruit d’un effort collectif et d’une synergie entre les différents acteurs, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant au renforcement de la solidarité et de la cohésion entre les différentes institutions, a affirmé, lundi à Rabat, la vice-Présidente de l’Observatoire, Ghizlane Benjelloun.

“L’année 2025 a été riche en réalisations, traduisant ainsi les engagements en actions sur le terrain, sur la base de l’innovation et de l’action institutionnelle solide, tout en plaçant la santé de l’enfant en tête des priorités”, a souligné Mme Benjelloun qui s’exprimait lors de la rencontre annuelle de l’ONDE, tenue en présence de ses partenaires institutionnels, publics et privés.

La tenue de cette rencontre est le couronnement d’une action soutenue, menée conformément aux Hautes Orientations de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, dont l’appui constant et l’engagement indéfectible “demeurent le principal moteur de nos initiatives et projets”, a-t-elle ajouté.

Passant en revue les différentes réalisations de l’Observatoire, notamment en matière de santé, d’innovation numérique, de justice et de renforcement de la participation des enfants, notamment le Parlement de l’Enfant, elle a mis en relief le succès du 17e Congrès national des droits de l’Enfant, ainsi que le rayonnement international de l’ONDE consacré par l’organisation de la 1ère édition du Forum Africain du Parlement de l’Enfant en novembre 2025 à Rabat, confirmant ainsi la place du Maroc en tant que Hub de la coopération Sud-Sud.

Mme Benjelloun a, en outre, salué la signature, lors de cette rencontre, de plusieurs conventions de partenariat, qui traduisent cette dynamique et cette conviction profonde que la protection de l’enfance est une responsabilité nationale partagée nécessitant la mobilisation de tous les acteurs, chacun dans son domaine de compétence.

Ces partenariats, a-t-elle précisé, incarnent également la mise en œuvre concrète des Hautes Orientations Royales visant à renforcer la protection intégrée de l’enfant et à garantir ses droits à la santé, à l’éducation, à la participation et à la protection contre toute forme de violences.

Cette rencontre a été, par ailleurs, ponctuée par la présentation du Plan d’action de l’ONDE pour l’année 2026, qui ambitionne de consolider les acquis, de promouvoir l’innovation et de renforcer l’impact des actions à mener, à travers des projets structurants et des partenariats durables pour les droits de l’enfant au Maroc. L’objectif ultime étant que chaque enfant bénéficie au sein de la société d’une protection intégrée, de droits garantis et d’opportunités d’épanouissement, grâce à des politiques publiques innovantes et des partenariats solides.

Ont pris part à cette rencontre annuelle de l’ONDE, des membres du gouvernement, des responsables d’établissements et d’institutions publics, agences et partenaires internationaux, ainsi que des membres du Conseil d’administration de l’Observatoire.

LR/MAP