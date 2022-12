Le Sultanat d’Oman salue l’expérience marocaine dans le secteur des énergies renouvelables

Partager Facebook

Le directeur général des énergies renouvelables et de l’hydrogène au ministère de l’Energie et des Mines d’Oman, Abdulaziz Al Shidhan,i a salué l’expérience marocaine dans le secteur des énergies renouvelables, notamment dans la production de l’hydrogène vert.

Lors d’une conférence de presse internationale organisée lundi dans le but de promouvoir la feuille de route omanaise concernant la neutralité carbone et l’investissement dans les énergies renouvelables, M. Al Shidhani a souligné que le Maroc a établi une stratégie “claire” pour bénéficier de l’hydrogène vert et que sa proximité géographique avec l’Europe est un atout considérable pour la production et l’exportation de cette matière.

Le responsable omanais a réitéré l’engagement de son pays à consolider la communication et la coopération avec le Maroc concernant l’hydrogène vert.

Le Maroc a pu développer un modèle énergétique apte à produire de l’hydrogène vert en se basant principalement sur les énergies renouvelables, dans le but de réaliser les objectifs ambitieux annoncés lors de la COP 21, qui s’axent essentiellement sur l’augmentation de la part de ces énergies à 52% à l’horizon 2030.

Selon le Conseil international de l’Energie (World Energy Council), le Royaume est considéré comme un des six pays qui disposent de capacités importantes en matière de production et d’exportation de l’hydrogène vert et de ses dérivés.

Le Maroc a usé de sa position géographique stratégique et de son réseau portuaire méditerranéen et atlantique afin d’établir une feuille de route pour l’hydrogène vert et réaliser les objectifs envisagés à court terme et les ambitions à long terme.

Dans le but de développer graduellement l’hydrogène vert, la feuille de route prévoit à court terme (2020-2030) un usage local de ce dernier comme matière première industrielle, notamment par la production de l’ammoniaque vert nécessaire à la production d’engrais et par l’exportation des dérivés de l’hydrogène vert au profit de pays engagés dans la décarbonisation.

LR/MAP