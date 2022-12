Etats-Unis | Le « blizzard du siècle » fait plus de 50 morts

Partager Facebook

Au moins 50 personnes ont péri suite à la violente tempête de neige qui s’abat depuis plusieurs jours sur les Etats-Unis, selon un nouveau bilan encore provisoire.

Les autorités américaines préviennent que le nombre de décès risque encore de grimper alors que la vague de froid historique se poursuit dans plusieurs Etats, rapporte la radio publique NPR sur son site. Plus de la moitié des décès sont survenus dans l’ouest de New York, au moment où le maire de Buffalo a évoqué une « tempête unique en une génération ».

Le président américain, Joe Biden, a approuvé la demande de déclaration d’urgence de New York en réponse à cette tempête hivernale destructrice qui a fait au moins 28 morts dans l’ouest de l’État, a indiqué la Maison Blanche lundi soir. Plus d’un million de foyers sont privés d’électricité et des milliers de vols ont été annulés par cette tempête polaire qui a causé des accidents de la route à travers le pays.

Environ 60% de la population américaine était concernée par des avis d’alerte météorologique pendant le long week-end de Noël. Le transport aérien a été particulièrement perturbé avec des annulations de vols et des retards en masse. Plus de 2860 vols ont déjà été annulés ce mardi, selon le site de suivi des vols FlightAware. La compagnie américaine Southwest est particulièrement affectée avec quelque 2.500 vols annulés. D’après CNN, les aéroports les plus touchés par les dernières annulations se trouvent à Denver, Chicago, Baltimore, Las Vegas, Dallas et Nashville.

LR/AFP