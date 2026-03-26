Le Maroc et le Vatican, liés par des relations “solides et ancestrales” (Mme Naji Mekkaoui)

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L’ambassadeure du Maroc près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, Rajae Naji Mekkaoui s’est félicitée de l’excellence des relations qui unissent le Maroc et le Vatican, les qualifiant de “solides et ancestrales”.

“Le Maroc a été le premier pays à établir des relations avec le Saint-Siège”, a souligné Mme Naji Mekkaoui, lors d’une rencontre, mercredi à Rome, à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Vatican.

La première visite d’un chef d’État musulman au Vatican fut celle de feu SM Hassan II, a-t-elle dit, notant que le premier voyage d’un Pape en une terre d’Islam fût celui du Pape Jean-Paul II au Maroc.

Mme Naji Mekkaoui a, en outre, qualifié de “soft power” la diplomatie spirituelle “plus que jamais nécessaire pour la diffusion de la culture de dialogue et les valeurs de tolérance et de coexistence.

“Une telle diplomatie possède la crédibilité, des outils et des mécanismes lui permettant de diffuser la culture de dialogue, de rapprochement et de connaissance mutuelle entre les peuples, les communautés et les institutions”, a insisté l’ambassadeure.

En effet, a-t-elle expliqué, la diplomatie religieuse n’étant mue par aucun intérêt, “sa voix est entendue et sa parole est crédible”.

Cette forme de diplomatie peut ainsi rapprocher les points de vue, unir les cœurs et propager une culture de dialogue, d’amour, de fraternité et de paix, ce dont le monde a besoin, a estimé Mme Naji Mekkaoui.

La cérémonie de célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège, a été marquée par l’organisation d’une conférence sous le thème “Défis géopolitiques actuels et rôle du dialogue interreligieux: exemple des diplomaties marocaine et vaticane, interactions et perspectives.

Initiée par l’ambassade du Maroc près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, cette rencontre de haut niveau a été animée par d’éminentes personnalités marocaines et vaticanes, en présence d’illustres invités représentant différents continents du monde notamment religieux, diplomatique, académique, politique, associatif et culturel.

LR/MAP