Pour le Maroc, la Cisjordanie et sa stabilité sont des prérequis pour la réussite de tout processus concernant Gaza (M. Bourita)

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé jeudi à Rabat que le Maroc considère que la Cisjordanie et sa stabilité sont des prérequis pour la réussite de tout processus concernant Gaza.

« Le Maroc considère que la Cisjordanie et sa stabilité sont des prérequis pour toute stabilité et la réussite de tout processus en lien avec la bande de Gaza », a indiqué M. Bourita, lors d’un point de presse conjoint avec le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka.

Il a ajouté que « ce qui se passe actuellement dans la région du Golfe ne devrait pas nous faire oublier la cause palestinienne et les développements préoccupants ces dernières semaines, tant en ce qui concerne Gaza ou la Cisjordanie ».

La stabilité en Cisjordanie est aujourd’hui mise en péril à cause de « certaines lois et d’actes provocateurs », a-t-il fait remarquer, rappelant à cet égard la confiscation des terres palestiniennes en Cisjordanie et les « agissements odieux » commis par les colons israéliens qui prennent pour cible les terres et la population palestiniennes.

Évoquant la situation dans la ville d’Al-Qods, M. Bourita a indiqué que la mosquée Al-Aqsa subit des attaques et des restrictions, notamment lors du mois de Ramadan, notant que ces derniers développements suscitent une grande inquiétude pour le Maroc, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods.

Dans ce sens, il a formulé le vœu de voir le calme revenir dans la région à même de permettre la mise en œuvre de la phase 2 du Plan du Président américain Donald Trump dans la bande de Gaza, en vue de préserver la stabilité en Cisjordanie.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a réaffirmé que le traitement de la cause palestinienne, comme le Souverain l’a toujours souligné, ne doit être ni conjoncturel, ni circonstanciel, relevant que le règlement de cette question passe nécessairement par la solution à deux États : un État palestinien dans les frontières de juin 1967 avec pour capitale Al-Qods Est, vivant côte à côte avec l’État d’Israël, dans la paix et la sécurité.

Il a aussi insisté sur l’importance de maintenir la situation maitrisée dans les Territoires palestiniens, ajoutant que la préservation de l’Autorité palestinienne et de la stabilité en Cisjordanie sont des éléments fondamentaux à la réussite du plan relatif à la bande de Gaza.

L’affaiblissement de l’Autorité palestinienne, les provocations à répétition et les décisions de nature à saper la stabilité en Cisjordanie « pourraient porter atteinte à toute action ou plan concernant Gaza », a-t-il dit.

S’agissant de la situation dans la région du Golfe à cause des attaques iraniennes, M. Bourita a réitéré la position du Maroc, sa solidarité et son rejet de ces agressions, telle qu’exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, eu égard aux relations solides unissant le Royaume et les pays du Golfe.

LR/MAP