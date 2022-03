Le gouvernement examine plusieurs options pour les étudiants marocains de retour d’Ukraine

Partager Facebook

Le gouvernement examine plusieurs options concernant les étudiants marocains de retour d’Ukraine, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Parmi ces options, figure l’ouverture d’un dialogue avec des pays voisins de l’Ukraine au sujet des étudiants marocains qui souhaitent poursuivre leurs études dans un espace géographique proche de leur pays de résidence, a précisé le ministre lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Par ailleurs, M. Baitas a évoqué l’examen prochain de la question d’adaptation des contenus pédagogiques dans la perspective de permettre à ces étudiants de rejoindre les facultés, notant que ce problème ne se pose pas pour les étudiants de droit.

Dans ce sens, le ministre a rappelé la mise en place par le département de l’Enseignement Supérieur d’une plateforme numérique en vue de recenser ces étudiants et de connaître leurs spécialités et niveaux d’études, après le succès de l’opération de retour qui s’est déroulée dans un bref délai et dans les meilleures conditions, grâce aux Hautes orientations royales et à l’action proactive du gouvernement.

Il a indiqué que 4885 étudiants se sont inscrits sur cette plateforme à la date du 08 mars, dont 3744 (77%) poursuivent leurs études dans les spécialités de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

De même, 182 étudiants (18%) poursuivent leurs études en architecture et ingénierie et 238 dans les langues, les sciences vétérinaires, l’économie, la gestion et le droit, a-t-il dit.

