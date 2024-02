Le cinéma européen et méditerranéen célébré en grande pompe à Marrakech

Le Coup d’envoi de la 30è édition des Semaines du Film Européen au Maroc, un événement phare destiné à mettre en lumière le cinéma européen et méditerranéen, a été donné, vendredi en début de soirée au cinéma le Colisée à Marrakech, avec la projection du long-métrage “Anatomie d’une chute”.

Ce festival, qui s’est ouvert vendredi soir au cinéma le Colisée, a débuté avec la projection du long-métrage « Anatomie d’une chute » de la réalisatrice Justine Triet. Ce thriller dramatique et policier de 2h31 a déjà remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2023, ainsi que d’autres distinctions importantes, dont le Golden Globe du meilleur scénario et celui du meilleur film en langue étrangère.

« Anatomie d’une chute » raconte l’histoire tragique de Sandra et sa famille dans une ville isolée des Alpes françaises, où le décès mystérieux de Samuel, son mari, entraîne une enquête policière complexe. Ce drame se transforme en une exploration psychologique profonde des tensions au sein du couple, mettant en lumière les sombres recoins de leur relation.

L’événement, qui se poursuivra jusqu’au 1er mars, se déroulera dans plusieurs villes marocaines, dont Casablanca, Rabat, Marrakech, et Tanger. Il met en avant 8 films européens prestigieux de 11 pays de l’Union Européenne, ainsi que 3 courts métrages du sud de la Méditerranée, tous primés dans de grands festivals internationaux. Cette sélection vise à souligner la diversité et la richesse de la culture européenne, ainsi que la complémentarité des cultures qui stimulent la créativité.

Daniele Dotto, ministre chef de délégation adjoint de l’Union Européenne auprès du Maroc, a exprimé son enthousiasme pour cette édition, soulignant l’importance de ces films et courts métrages pour toucher un large public. En marge du festival, des ateliers sont prévus pour engager le public et approfondir la relation culturelle entre l’UE et le Maroc.

Parmi les films projetés figurent des œuvres remarquables telles que « La Chimère » d’Alice Rohrwacher, « Club Zéro » de Jessica Hausner, et « 20.000 espèces d’abeilles » d’Estibaliz Urresola Solguren, reflétant la diversité et la profondeur du cinéma européen contemporain.

Organisées par l’Union Européenne au Maroc en partenariat avec des institutions culturelles marocaines, les Semaines du Film Européen attirent chaque année près de 12.000 spectateurs. Cet événement s’inscrit dans une longue tradition de coopération culturelle entre l’UE et le Maroc, renforçant les ponts entre les deux cultures et offrant une plateforme pour la découverte cinématographique.

