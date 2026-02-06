L’AIEA et le groupe OCP s’unissent pour innover en faveur d’une agriculture durable

Partager Facebook

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le groupe OCP, leader mondial des solutions de nutrition des plantes, ont annoncé, vendredi, avoir lancé un partenariat stratégique de cinq ans visant à accélérer l’innovation scientifique au service d’une agriculture durable et de systèmes alimentaires résilients.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’initiative Atoms4Food menée conjointement par la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’AIEA, indiquent l’Agence et le groupe OCP dans un communiqué conjoint.

Dans ce cadre, l’AIEA et le groupe OCP mettront en place un projet de recherche coordonnée (CRP) appliquant des techniques nucléaires et isotopiques afin d’améliorer l’efficacité des engrais, d’enrichir la qualité nutritionnelle des cultures et de renforcer la durabilité des systèmes alimentaires, fait savoir la même source.

En effet, ce partenariat stratégique est conçu pour apporter des bénéfices concrets sur le terrain aux agriculteurs, en particulier dans les régions confrontées à d’importants défis de sécurité alimentaire.

Cité dans le communiqué, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné : “Ce partenariat avec l’OCP représente une avancée importante dans la manière dont une collaboration stratégique peut amplifier l’impact de notre initiative Atoms4Food”.

L’engagement significatif du groupe OCP et son expertise de terrain, combinés au savoir-faire unique de l’AIEA en matière de techniques nucléaires, permettront de transformer la science de pointe en solutions concrètes pour les agriculteurs, a-t-il relevé.

Et de poursuivre : “Ensemble, nous produirons les données probantes et les outils nécessaires pour utiliser les engrais plus efficacement, cultiver des produits plus nutritifs et renforcer des systèmes alimentaires résilients face au climat, en particulier dans les régions qui en ont le plus besoin”.

Dans le détail, les travaux de recherche porteront sur l’optimisation de la gestion des principaux macronutriments tels que l’azote et le phosphore, ainsi que des micronutriments essentiels, notamment le zinc, le fer et le sélénium.

Grâce aux techniques isotopiques, le projet produira des données robustes pour soutenir les “4R” de la gestion raisonnée des nutriments (la bonne source, la bonne dose, au bon moment et au bon emplacement), offrant ainsi aux agriculteurs des recommandations pratiques, preuves à l’appui.

Meriem El Asraoui, Chief Global Affairs Officer du groupe OCP, a, pour sa part, indiqué que cette collaboration constitue une étape stratégique majeure pour le groupe OCP et un progrès important dans sa mission de renforcement de la sécurité alimentaire mondiale.

Et d’ajouter : “En conjuguant l’expertise de classe mondiale de l’AIEA avec l’expérience approfondie du groupe OCP et ses innovations en nutrition des plantes et des sols, nous produirons des connaissances à fort impact, soutiendrons les chercheurs et les agriculteurs sur le terrain, et ferons progresser des pratiques agricoles favorisant de meilleurs rendements, une nutrition améliorée et une gestion environnementale durable sur le long terme”.

En termes de bénéfices pour les États membres de l’AIEA, ce partenariat produira des données de haute qualité destinées à éclairer les politiques publiques, orienter l’innovation en matière d’engrais et soutenir la transition vers une agriculture positive pour le climat et la nature.

Il renforcera également la coopération scientifique entre l’Afrique, l’AIEA et les réseaux de recherche internationaux, aidant les pays à adopter des pratiques exemplaires de gestion des nutriments qui améliorent la santé des sols et les rendements agricoles à grande échelle, contribuant ainsi directement à la sécurité alimentaire mondiale.

L’AIEA constitue le principal forum intergouvernemental mondial de coopération scientifique et technique pour l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire. Créée en 1957 en tant qu’organisation autonome sous l’égide des Nations unies (ONU), l’AIEA met en œuvre des programmes visant à maximiser la contribution utile des technologies nucléaires à la société, tout en vérifiant leur usage pacifique.

