L’Africa Digital Summit, les 2 et 3 mars à Casablanca

La 5ème édition de l’Africa Digital Summit (ADS) se tiendra les 2 et 3 mars prochain à Casablanca, a annoncé, jeudi, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), promoteur de l’événement, lors d’une conférence de presse.

Cette rencontre entièrement dédiée au Digital s’adresse principalement aux acteurs et décideurs dans les métiers du marketing, de la communication, du digital et des médias, ainsi qu’aux dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) conscients de l’évolution du secteur au Maroc et dans les pays africains.

Cette édition exceptionnelle, qui revient après deux années d’absence, porte l’ambition d’accompagner les entreprises dans les enjeux du digital, anticiper les évolutions futures, et identifier les meilleures solutions, dans le cadre d’une expérience mémorable en termes de rencontres et de networking.

L’ADS a également pour vocation de mobiliser les décideurs dans les métiers en lien avec le digital, de faire rayonner le Maroc et de promouvoir l’attractivité de son Label auprès de la communauté internationale du marketing qui sera représentée à l’événement par 2.000 participants issus d’une trentaine de pays.

Intervenant lors de cette conférence de presse, le président du GAM, Youssef Cheikhi, s’est félicité de la tenue de cet événement de référence en matière de Digital, assurant que l’édition 2023, qui sera tenue sous format hybride, s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont connu, depuis 2015, un franc succès.

Combinant une richesse de contenu de premier ordre à impact durable, l’ADS a su évoluer au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant le partage des connaissances au networking, en passant par la consécration des meilleures innovations digitales, a ajouté M. Cheikhi.

L’ADS est le carrefour de rencontre des différents acteurs du marketing de la communication, du digital et des médias, a-t-il indiqué, notant que le Sommet est un lieu privilégié de partage des bonnes pratiques pour les participants venus à la fois inspirer et s’inspirer des dernières tendances du digital et évolutions du secteur.

C’est un évènement qui se caractérise par sa double portée, continentale et internationale, à travers lequel le GAM souhaite contribuer au rayonnement du Royaume et promouvoir la marque Maroc, a soutenu M. Cheikhi.

L’ADS sera marqué par la remise des trophées du Moroccan Digital Awards 2023 qui récompensera dans chacune de ses 7 catégories, trois annonceurs ou marques qui se distinguent dans le domaine du digital. Ce prix vise le renforcement de la compétitivité dans le marché du digital et la promotion de l’excellence dans les pratiques.

Lors de ce sommet, sera également présentée l’étude “Digital Trends Morocco 2022”, réalisée en partenariat avec le cabinet IPSOS, spécialisé dans les études et le sondage d’opinions, qui servira au membre de l’écosystème du digital de baromètre annuel pour détecter les tendances et informer sur l’évolution du secteur.

Créé en 1984, le GAM, se présente aujourd’hui comme le représentant unique des annonceurs, des marques et des marketeurs et compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) qui représentent plus de 90% des investissements publicitaires au Maroc.

L’action du GAM consiste à développer le professionnalisme dans la pratique de la publicité en renforçant l’expertise de ses adhérents en matière de marketing et de communication d’une part, et d’autre part, à promouvoir une publicité responsable et respectueuse du public nécessaire à l’établissement de la confiance entre les consommateurs et les entreprises.

