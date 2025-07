La République de Macédoine du Nord veut intensifier sa coopération avec le Royaume du Maroc

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la République de Macédoine du Nord, Timčo Mucunski a exprimé, lundi à Skopje, la volonté de son pays d’intensifier la coopération avec le Maroc dans les domaines notamment de l’économie et des affaires.

“A l’approche du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Macédoine du Nord, nous estimons que le moment est venu d’intensifier notre coopération bilatérale dans les domaines de l’économie et des affaires”, a souligné M. Mucunski lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le ministre macédonien a, à cette occasion, indiqué avoir évoqué avec M. Bourita l’établissement d’une liaison aérienne directe entre les deux pays, ainsi que les moyens de prospecter des opportunités d’investissements au profit des entreprises des deux bords.

Après avoir relevé que les deux parties “partagent des valeurs stratégiques communes”, M. Mucunski a fait savoir qu’elles ont discuté de l’organisation prochainement, au Maroc, d’un forum économique destiné aux hommes d’affaires des deux pays visant à explorer les opportunités d’investissements conjoints, ainsi que les potentiels dans le domaine de la coopération commerciale.

“Ce sont là de nombreux domaines où nous estimons avoir un fort potentiel commun”, a-t-il insisté.

Le responsable macédonien a, en outre, mis l’accent sur l’importance de la relation du Royaume avec l’Union européenne, à laquelle Skopje “aspire adhérer”, ainsi que sur les bonnes relations de Rabat avec les États-Unis et le Royaume-Uni, “deux pays avec lesquels nous partageons également un partenariat stratégique”.

