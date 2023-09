Inwi certifié “Tier III” pour deux nouveaux Datacenters basés à Settat et à Marrakech

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Inwi vient d’être certifié “Tier III” pour deux nouveaux Datacenters basés à Settat et à Marrakech, a annoncé l’opérateur dans un communiqué.

“Après le Datacenter de Technopolis Rabat certifié Tier III depuis son inauguration en 2019, inwi se voit décerner la certification Tier III pour deux nouveaux Datacenters à Settat et à Marrakech”, indique inwi.

Ces certifications font ainsi de inwi le seul opérateur au Maroc à avoir 3 Datacenters certifiés par Uptime Institute, précise la même source, notant qu’elles viennent ainsi consolider les efforts de l’opérateur global pour doter le Maroc d’infrastructures technologiques souveraines de pointe tout en permettant aux entreprises marocaines d’externaliser leurs infrastructures informatiques.

Et d’ajouter que ces certifications sont une matérialisation concrète de l’engagement continu de inwi à accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines. Elles témoignent aussi de l’excellence opérationnelle de l’opérateur global en fournissant des infrastructures d’hébergement souveraines conformes aux standards internationaux les plus strictes en termes de disponibilité, de sécurité et de connectivité.

Opérateur engagé et innovant, inwi se donne pour mission d’accompagner les entreprises et organisations marocaines pour réussir leur transformation digitale.

Pour cela, inwi active plusieurs leviers permettant de soutenir et d’accélérer la digitalisation de l’économie marocaine notamment via des infrastructures souveraines résilientes, une connectivité de nouvelle génération, des solutions collaboratives innovantes, un accompagnement personnalisé par des expertises marocaines et un soutien à l’écosystème digital national, fait savoir la même source.

Acteur de référence de la transformation digitale de l’économie marocaine, inwi met à la disposition des entreprises et acteurs publics marocains son expérience confirmée dans la conception, la mise en place et la gestion de solutions de cloud souverain et des solutions de cybersécurité leaders sur le marché, pour accélérer leur transformation digitale en toute confiance.

inwi dispose d’une superficie totale de Datacenters de plus de 4000 m² sur l’ensemble du territoire national, soit la plus grande surface dédiée aux Datacenters au Maroc, relève le communiqué.

Ces Datacenters, à la pointe de la technologie et réalisés selon les normes internationales les plus avancées, confirment le leadership de inwi en matière d’hébergement datacenters et de cloud souverain pour accompagner les acteurs nationaux dans leurs projets d’externalisation ou d’extension de leur infrastructure IT.

LR/MAP