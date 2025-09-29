Immobilier | Alliances augmente son résultat net de 30% à fin juin 2025

Le résultat net du Groupe Alliances s’est élevé à 216 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en augmentation de 30% comparativement à la même période de l’année écoulée.

“Au premier semestre 2025, le Groupe a enregistré une progression de son résultat net de 30% par rapport à la même période de l’exercice précédent et une marge brute équivalente à 35% de son chiffre d’affaires”, indique un communiqué du Groupe, dont le Conseil d’administration s’est tenu vendredi dernier sous la présidence de M. Alami Lazraq en vue d’examiner l’activité et d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2025.

Cette performance s’accompagne d’une baisse de l’endettement net de 32%, précise la même source, ajoutant que ces indicateurs traduisent une bonne capacité du Groupe à générer du cash pour accompagner sa croissance.

Concernant le chiffre d’affaires (CA) consolidé, il a affiché une hausse de 10% à plus de 1,33 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin dernier.

En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le CA aurait été de 1,5 MMDH (+26% par rapport au S1-2024).

L’endettement net a, quant à lui, baissé de 32% à 939 MDH.

LR/MAP