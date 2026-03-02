Trois avions américains abattus par erreur par les défenses aériennes koweïtiennes (Centcom)

Partager Facebook

Trois avions de combat américains engagés dans l’opération militaire “Epic Fury” visant l’Iran, ont été abattus “par erreur” par les systèmes de défense aérienne koweïtiens, a indiqué lundi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Selon le Centcom, l’incident est survenu au cours de combats marqués par des attaques menées à l’aide d’avions, de missiles balistiques et de drones iraniens. “Les avions de chasse de l’armée de l’air américaine ont été abattus par erreur par les défenses aériennes koweïtiennes”, a précisé le Commandement américain dans un communiqué.

Les trois avions F-15E Strike Eagles se sont écrasés sur le territoire koweïtien à la suite de cet incident “apparemment lié à des tirs amis”, a ajouté la même source, assurant que les six membres d’équipage ont pu s’éjecter en toute sécurité, ont été secourus et se trouvent dans un état stable.

“Le Koweït a reconnu cet incident, et nous sommes reconnaissants des efforts déployés par les forces de défense koweïtiennes et de leur soutien dans cette opération en cours”, a indiqué le Centcom, ajoutant que “la cause de l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête”.

Par ailleurs, le Commandement américain a annoncé qu’un quatrième militaire américain a été tué dans le cadre de l’opération “Epic Fury”.

“Le quatrième militaire, gravement blessé lors des premières attaques iraniennes, a succombé à ses blessures”, a écrit le Centcom sur le réseau social X.

Dimanche, le Centcom avait fait état de la mort de trois militaires américains et de cinq autres grièvement blessés dans le cadre de cette opération. Il avait également précisé que plusieurs soldats avaient subi des blessures légères causées par des éclats d’obus et des commotions cérébrales et étaient en cours de réintégration dans leurs fonctions.

“Les opérations de combat majeures se poursuivent et nos efforts d’intervention sont en cours”, a ajouté le commandement américain.

