Fête de la Jeunesse | Les jeunes, priorité Royale pour un Maroc émergent, fort et résilient

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La Fête de la Jeunesse, célébrée vendredi par le peuple marocain, offre l’occasion de mettre en avant l’engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du renforcement de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique agissante au service d’un Maroc émergent, fort et résilient.

En effet, la Fête de la Jeunesse est une opportunité renouvelée pour célébrer ces Jeunes, force motrice de la Nation, dresser le bilan des initiatives entreprises en leur faveur et réfléchir aux actions les plus appropriées à même de conforter leur apport au processus de développement politique, économique et social du Royaume.

Cet heureux événement, qui coïncide cette année avec le 63e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, permet ainsi de jeter la lumière sur les efforts déployés par le Souverain pour la valorisation et l’épanouissement de cette frange de la population.

Conscient du fait qu’un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires, le Souverain n’a eu de cesse, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres, de multiplier les initiatives et les gestes pour offrir aux jeunes les conditions d’une vie digne et prospère, particulièrement en termes d’enseignement, d’emploi, de santé et dans bien d’autres domaines, et leur donner ainsi espoir et confiance en leur avenir.

En effet, Sa Majesté le Roi ne lésine ni sur Son temps ni sur Ses efforts pour garantir l’épanouissement social et culturel des jeunes, qui représentent près du tiers de la population, protéger leur santé physique et mentale, les préserver de toute déviance ou aléa social, et leur assurer des formations qualifiantes qui leur permettent de contribuer, pleinement et de manière efficiente, aux activités productives et au développement de leur société.

Un intérêt tout particulier est accordé, dans ce cadre, à l’enseignement destiné aux jeunes en leur offrant diverses opportunités d’apprentissage qui leur ouvrent la voie à des qualifications judicieusement adaptées pour faciliter leur insertion professionnelle, leur développement cognitif et leur ascension sociale. Ainsi, ils sont mis à l’abri de l’ignorance et de la pauvreté et protégés des tentations d’extrémisme et de repli sur soi.

Centres de formation, de qualification et d’insertion pour jeunes, centres socio-éducatifs, complexes socio-sportifs, espaces de prise en charge des jeunes souffrant de conduites addictives, espaces dédiés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, promotion des activités génératrices de revenus, programme d’appui à l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, autant de structures et d’initiatives qui consacrent la politique de proximité et l’Approche Royale d’un développement humain, global, inclusif et durable.

La Haute Sollicitude Royale envers les jeunes s’est, une nouvelle fois, manifestée à l’occasion du Conseil des ministres, tenu le 19 octobre 2025 sous la Présidence de Sa Majesté le Roi, et au cours duquel il a été procédé à l’adoption d’un projet de loi organique relatif à la Chambre des Représentants qui a également pour objectif d’inciter les jeunes de moins de 35 ans à se lancer dans le champ politique, en proposant de revoir et de simplifier les conditions de leur candidature, aussi bien dans le cadre ou sans l’aval du parti, et d’accorder des incitations financières importantes pour les aider à supporter les frais de la campagne électorale, en leur offrant un soutien financier couvrant 75% des dépenses de leurs campagnes électorales.

Lors de ce Conseil des ministres, il a été procédé aussi à l’adoption d’un projet de loi organique relatif aux partis politiques, qui vise principalement à moderniser le cadre juridique qui les régit, à établir les règles de nature à renforcer la participation des femmes et des jeunes à la création des partis, à améliorer leur gouvernance et à encadrer leur financement et leur comptabilité.

La Haute Bienveillance de Sa Majesté le Roi à l’égard des jeunes se manifeste également à travers les actions que le Souverain ne cesse d’entreprendre afin de promouvoir le sport national, Son appui aux jeunes talents sportifs et Ses encouragements pour qu’ils réalisent davantage de performances mondiales et hissent tout haut les couleurs nationales.

En effet, façonner et former une jeunesse épanouie et responsable, véritable richesse du pays, est le meilleur moyen de consolider la position du Royaume, à même d’être capable d’affronter les enjeux futurs, relever les différents défis et conforter son statut en tant qu’acteur influent, écouté, respecté et agissant dans son environnement régional et international.

LR/MAP