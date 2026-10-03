Mouvement populaire | M. Ouzzine chargé de la concertation politique pour le futur gouvernement

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Le Conseil national du Mouvement populaire (MP) a mandaté, samedi, le secrétaire général du parti, Mohamed Ouzzine, pour poursuivre les concertations politiques et prendre la décision appropriée concernant la participation du MP au prochain gouvernement.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa session extraordinaire, le Conseil national explique que cette décision tient compte, en premier lieu, de l’intérêt supérieur de la Nation et du service des citoyens, tout en prenant en considération la responsabilité du parti, ses constantes, ses principes et ses engagements politiques.

Le communiqué souligne que tout positionnement politique du parti doit permettre au Mouvement populaire de jouer un rôle influent et actif au sein des institutions, afin de défendre les préoccupations des citoyens, de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et de traduire ses engagements envers les électeurs en positions, initiatives et programmes concrets.

Le Conseil national relève également qu’en dépit du recul enregistré dans plusieurs de ses bastions électoraux traditionnels, le parti a conservé sa place sur la scène électorale nationale, estimant que ce résultat témoigne de la continuité de sa présence politique et de son ancrage institutionnel.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette session, le président du Conseil national du parti, Adil Sebbaï, a indiqué que la réunion a été consacrée à l’évaluation des résultats des élections législatives du 23 septembre et à l’examen de la phase politique ouverte par les concertations engagées après la nomination de la nouvelle Cheffe du gouvernement.

Il a ajouté que les débats approfondis entre les membres du Conseil ont abouti à la décision de charger le secrétaire général de mener les consultations et les négociations politiques liées à cette étape.

De son côté, M. Ouzzine a expliqué que cette décision est le fruit d’un débat « sincère, responsable et constructif » au sein du parlement du parti, qui a pris en considération le poids électoral et politique du Mouvement populaire.

Il a également souligné que cette session a été « exceptionnelle à tous égards », tant par la participation et la mobilisation que par la nature des positions exprimées pour orienter les choix du parti durant la prochaine étape.

Le SG du MP a, en outre, précisé que l’éventuelle participation du parti à la prochaine coalition gouvernementale est tributaire de conditions essentielles, dont l’intégration d’un « minimum » des engagements électoraux du MP dans le programme gouvernemental, dans le respect du contrat conclu avec les citoyens.

La seconde condition, a-t-il poursuivi, concerne la prise en compte du poids politique et historique du parti ainsi que de son expérience dans l’exercice de l’action politique, aussi bien au sein de la majorité que dans les rangs de l’opposition.

Tenue en présentiel et par visioconférence, cette session extraordinaire du Conseil national du Mouvement populaire a été consacrée à l’examen des résultats des élections législatives du 23 septembre et à l’analyse de leurs enseignements politiques et électoraux, ainsi qu’à l’évaluation des différentes données relatives à la prochaine étape politique.

LR/MAP