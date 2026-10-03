Nouveau gouvernement | Le PAM mandate sa commission pour les négociations avec les partis

Par Le Reporter.ma 03/10/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

Nouveau gouvernement | Le PAM mandate sa commission pour les négociations avec les partis

Le Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM), réuni en session extraordinaire, a décidé de mandater la commission chargée des consultations, présidée par Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement désignée, pour poursuivre les négociations relatives à la formation du nouvel exécutif, a indiqué, samedi à Skhirate, la présidente du Conseil, Najwa Koukouss.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Conseil, Mme Koukouss a souligné que la désignation de Mme El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du parti, à la tête du gouvernement, constitue un moment politique historique pour le Royaume et pour le PAM.

Cette étape revêt de grandes significations politiques et symboliques, dans la mesure où elle intervient « en couronnement d’un long parcours de militantisme pour l’enracinement d’une culture politique fondée sur la reconnaissance des compétences et l’égal accès des femmes et des hommes à l’exercice des responsabilités et à la prise de décision », a-t-elle soutenu.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette session extraordinaire, la présidente du Conseil a relevé que l’ordre du jour a également été consacré à l’examen et à l’évaluation des résultats des élections législatives du 23 septembre 2026, notant à cet égard que cette rencontre a été l’occasion de célébrer le succès du parti, arrivé en tête du scrutin.

LR/MAP

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