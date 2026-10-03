Le Parti de l’Istiqlal approuve à l’unanimité sa participation au prochain gouvernement

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Le Conseil national du Parti de l’Istiqlal a décidé, samedi à Salé, de mandater le Secrétaire général du parti, Nizar Baraka, pour mener les négociations relatives à la participation au prochain gouvernement.

Cette décision intervient conformément à ce que dictent l’intérêt de la Nation et des citoyens, ainsi que les aspirations légitimes du parti à être un acteur essentiel dans le processus d’édification des institutions, de modernisation économique et de développement social, de manière à lui permettre d’honorer ses engagements envers les citoyens, indique le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la session extraordinaire du Conseil national du parti.

Les membres du Conseil saluent l’engagement du parti à contribuer à la prochaine étape, mettant l’accent sur la nécessité d’enclencher une nouvelle dynamique de réformes dans le pays afin de concrétiser le changement escompté et d’avoir un impact tangible sur la vie des citoyens, ajoute la même source.

À cet égard, le président du Conseil national du parti, Abdeljebbar Rachidi, a souligné que « le Parti de l’Istiqlal considère que là où réside l’intérêt suprême de la Nation, le parti s’y range et le défend », notant que le parti « exprime aujourd’hui sa disposition à contribuer à la dynamique de développement et de progrès du pays, et à soutenir son processus politique et démocratique ».

La tenue de cette session extraordinaire, a-t-il poursuivi, reflète l’importance qu’accorde le Parti de l’Istiqlal au Conseil national, et son souci de consacrer la pratique démocratique interne à travers l’implication de ses militants dans la prise de décisions liées aux questions décisives pour le parti.

De son côté, le Secrétaire général du parti, Nizar Baraka, a relevé que le maintien par le Parti de l’Istiqlal de sa position de premier plan sur l’échiquier politique n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt l’aboutissement d’un cumul de réalisations accomplies par le parti, dont celles engrangées lors de sa participation au gouvernement précédent.

Il a ajouté, dans ce sens, que la participation du parti à tout prochain gouvernement reste tributaire de l’intégration des engagements qu’il a présentés dans son programme électoral au sein du prochain programme gouvernemental, assurant qu’ils constituent un contrat politique et moral avec les citoyens.

M. Baraka a également évoqué l’existence d’un nombre de points de convergence entre le programme du Parti de l’Istiqlal et celui du Parti Authenticité et Modernité (PAM), notant que cette donnée doit être prise en considération et soulignée dans le cadre des consultations en cours.

La session extraordinaire du Conseil national du Parti de l’Istiqlal a été consacrée à l’évaluation des résultats des élections législatives du 23 septembre 2026, et à la délibération sur la question de la participation du parti au prochain gouvernement.

LR/MAP