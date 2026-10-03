Législatives 2026 | Le RNI disposé à participer au prochain gouvernement

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Le Conseil national du Rassemblement national des indépendants (RNI), réuni samedi en session extraordinaire à Rabat, a exprimé la disposition du parti à participer au prochain gouvernement, déléguant à son président, Mohamed Chouki, la gestion de cette participation « selon ce qu’exige l’intérêt national ».

En dépit du recul enregistré par rapport au scrutin précédent, les résultats obtenus par le parti lors des élections du 23 septembre constituent une expression claire et tangible de la force politique qu’est le RNI, qui dispose de tous les atouts garantissant sa résilience, sa pérennité et sa capacité à tirer des leçons, a indiqué le Conseil national du parti dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette session extraordinaire.

Le Conseil national du RNI a également exprimé sa grande fierté quant au « bilan positif du parti lors du dernier mandat gouvernemental, et à l’ampleur des réformes structurelles ayant consacré un Maroc de la dignité, de l’équité et de l’égalité des chances ».

Le rapport politique, présenté par le président du parti, Mohamed Chouki, a souligné que cette dynamique de réformes réalisées dans un contexte national et international extrêmement complexe, reflète l’efficience des choix gouvernementaux et l’engagement en matière de responsabilité politique.

Elle démontre également, selon le même rapport, la capacité du pays à transformer les défis en opportunités, à poursuivre la consolidation de ses acquis et à renforcer sa compétitivité ainsi que sa place parmi les nations.

Cette session revêt, selon le communiqué, une importance organisationnelle et politique majeure, de par sa tenue dans un contexte national particulier, marqué par les dernières élections législatives, lesquelles ont constitué une nouvelle étape dans le processus de consolidation de la construction démocratique. Le parti a pris part à cette échéance avec une détermination politique constante, en portant un programme partisan ambitieux accordant la priorité aux questions d’intérêt national et répondant aux aspirations des citoyens, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Le Conseil s’est en outre félicité, a poursuivi la même source, du climat positif dans lequel se sont déroulées les élections législatives de 2026, ainsi que de leur portée significative, qui vient consacrer la poursuite du processus du choix démocratique conduit sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Conseil national du RNI a entamé ses travaux par la présentation, par M. Chouki, du rapport politique, dans lequel il a abordé les principaux développements marquant la scène politique, économique et sociale au Maroc, passant en revue les positions du parti vis-à-vis des questions internationales d’actualité et des défis régionaux, en partant des constantes du Royaume et de ses intérêts suprêmes.

Après avoir évoqué la spécificité et la sensibilité de cette étape politique, qui requiert la poursuite de la mobilisation interne, ainsi que les résultats obtenus par le parti lors des dernières échéances, le Conseil a réitéré sa profonde fierté des succès de la diplomatie Royale, se félicitant des reconnaissances internationales successives de la marocanité du Sahara et du plan d’autonomie comme seule solution crédible, sérieuse et réaliste en vue d’un règlement définitif de ce différend artificiel.

Par ailleurs, le Conseil national du RNI a adressé ses félicitations à la direction et aux militants du Parti authenticité et modernité (PAM), à l’occasion de son arrivée en tête des dernières élections législatives, affirmant respecter la volonté des électeurs et les résultats des urnes. Les membres du Conseil ont également félicité Mme Fatima Ezzahra El Mansouri pour la Haute Confiance Royale placée en elle, à l’occasion de sa nomination en tant que cheffe du gouvernement.

LR/MAP