Farnborough | Mezzour dévoile l’objectif du Maroc dans le secteur aéronautique à l’horizon 2030

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est bien parti pour doubler le nombre d’emplois dans le secteur aéronautique à l’horizon 2030, a affirmé, mardi à Farnborough, au sud-ouest de Londres, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

”Conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine aéronautique, le Maroc s’est imposé comme un acteur important dans le secteur, qui a d’ores et déjà démontré ses capacités à tous les niveaux de la production”, a indiqué M. Mezzour dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation au Salon aéronautique international de Farnborough, qui se tient du 22 au 26 juillet.

Fort de son habileté à offrir des talents et de sa compétitivité tant logistique, industriel que technique, le Maroc œuvre à la convergence de ses efforts en vue d’aboutir à la montée en gamme, suite aux Hautes Instructions de SM le Roi, a relevé le ministre.

”Cela se traduit par une nouvelle ère industrielle tournée vers la souveraineté, la création d’emplois de qualité et cette montée en gamme’’, a-t-il ajouté, précisant que ce Salon a été l’occasion de mettre en avant l’ambition du Maroc, laquelle est aujourd’hui “partagée et même portée par les acteurs nationaux et internationaux qui s’inscrivent parfaitement dans la Vision Royale”.

Au niveau industriel, cette ambition donne lieu à la volonté de doubler les postes d’emploi disponibles afin d’offrir de meilleures opportunités à nos jeunes talents qui sont de mieux en mieux formés et de mieux en mieux outillés, a-t-il détaillé.

Dans ce sens, ‘’toutes les entreprises déjà présentes sur le sol marocain ont fait part de leur volonté de doubler leurs capacités, alors que bon nombre de nouveaux acteurs tentent de s’installer très rapidement au Maroc pour répondre aux problèmes des chaines de valeurs auxquels la compétitivité et les talents marocains offrent des solutions’’, a-t-il assuré.

Par ailleurs, M. Mezzour a indiqué que le Maroc organisera son sixième Marrakech Air show à partir du 30 octobre prochain, précisant que le Salon de Farnborough a été l’occasion d’inviter plusieurs acteurs et partenaire à y participer.

“Compte tenu des intentions exprimées, nous pouvons d’ores et déjà penser que cette manifestation sera une réussite”, a-t-il conclu.

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en collaboration avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que le ministère de l’Industrie et du Commerce, organise la participation du Maroc à cette grand-messe de l’industrie aéronautique.

Le Royaume dispose d’un pavillon de 180 m² où se tiennent des rencontres et réunions d’affaires avec des représentants d’institutions internationales et divers acteurs mondiaux de l’industrie aéronautique. L’objectif est de mettre en avant l’expertise du Maroc et de renforcer les relations de partenariat avec des acteurs clés de cette industrie.

LR/MAP