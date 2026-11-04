Éliminatoires CAN 2027 (3è/4è J.) | Ouhabi dévoile les 26 Lions retenus face au Niger

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Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a dévoilé, mercredi à Salé, la liste des 26 joueurs qui vont disputer les deux matchs face au Niger, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2026.

Cette liste est marquée, en l’occurrence, par le retour de l’attaquant Youssef En-Nesyri.

Le match de la troisième journée est programmé pour le vendredi 13 novembre 2026 à 20h00 GMT au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le match de la quatrième journée aura lieu le mardi 17 novembre 2026 à 20h00 GMT au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Il sera dirigé par l’arbitre éthiopien Theodoros Mitko, assisté de ses compatriotes Vassika Piro Beholashit et Tigli Gizao Bilachi.

Le Maroc occupe la première place du groupe A des éliminatoires de la CAN-2027, après avoir remporté ses deux premiers matchs face au Gabon et au Lesotho sur le même score de 2-0.

Voici la liste des 26 joueurs retenus:

Gardiens de but

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

Ahmed Reda Tagnaouti

Alaa Bellaarouch

Défenseurs

Noussair Mazraoui

Anass Salah-Eddine

Souffian El Karouani

Nayef Aguerd

Redouane Halhal

Issa Diop

Abdelhamid Aït Boudlal

Achraf Hakimi

Ali Maamar

Milieux de terrain

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Reda Belahyane

Amine Sbai

Abdellah Ouazane

Attaquants

Brahim Diaz

Yassine Gessime

Abdessamad Ezzalzouli

Ayoub Oufkir

Yassir Zabiri

Youssef En-Nesyri

LR/MAP