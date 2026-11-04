Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports adopte une vision de développement intégrée pour renforcer l’efficience des politiques publiques

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Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mohammed Mehdi Bensaid, a affirmé, mercredi à Rabat, que son département adopte une vision de développement intégrée en synergie avec les autres programmes sectoriels, en vue d’assurer la convergence et l’efficience des politiques publiques et d’accélérer la cadence de réalisation.

Présentant le projet de budget sectoriel du ministère au titre de l’année 2027 devant la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, M. Bensaid a précisé que cette vision s’appuie sur les Hautes Orientations Royales, notamment celles contenues dans les Discours du Trône et d’ouverture de la 12e législature, ainsi que sur le programme gouvernemental pour la période 2026-2031 et le projet de loi de finances de 2027.

Dans ce sillage, le ministre a souligné que l’autonomisation économique intégrée des jeunes constitue désormais l’une des nouvelles attributions du département, expliquant que l’approche retenue repose sur la coordination avec les départements gouvernementaux concernés, la consolidation des programmes existants et la création de nouveaux parcours facilitant l’accès au marché du travail, sans que cela n’implique le transfert des programmes de ces ministères vers son département.

M. Bensaid a relevé que le gouvernement prévoit de mobiliser environ six milliards de dirhams par an pour le Programme national intégré de la jeunesse 2027-2031, insistant sur la nécessité de prendre en compte la diversité des profils et des besoins de cette catégorie, et d’élargir l’intervention au-delà des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET), afin d’inclure également les personnes formées n’ayant pas encore réussi à intégrer le marché du travail.

Selon le ministre, les parcours prévus englobent l’accompagnement des jeunes dotés de compétences requises sur le marché de l’emploi pour faciliter leur insertion, la proposition de nouvelles formations adaptées pour ceux dont les profils ne correspondent pas aux besoins du marché, en plus de programmes spécifiques destinés aux NEET, en partenariat avec les départements gouvernementaux compétents.

Cette approche comprend également l’accompagnement des petites et moyennes entreprises gérées par des jeunes, notamment en milieu rural, afin de renforcer leurs compétences managériales, de faciliter leur accès aux marchés et à la commande publique, et de les aider à pérenniser leurs projets tout en générant de nouvelles opportunités d’emploi au profit d’autres jeunes, a-t-il ajouté.

S’agissant du secteur de la Culture, M. Bensaid a indiqué que le programme d’action pour l’année 2027 s’articule autour de la consécration de l’identité nationale, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, l’élargissement de l’accès à la culture et le renforcement de la proximité et de l’équité territoriale.

Il s’agit également de soutenir et de développer les industries culturelles et créatives, de promouvoir les activités culturelles, de moderniser la gouvernance sectorielle et d’accélérer la transition numérique, a-t-il poursuivi.

Selon le ministre, ces orientations visent à renforcer la contribution de la culture en tant que secteur créateur de valeur et d’emplois, à améliorer les conditions socio-économiques et professionnelles des artistes et des créateurs, à renforcer les compétences liées aux nouveaux métiers culturels et à accompagner les jeunes dans la production et la diffusion de contenus culturels numériques, tout en accordant une attention particulière aux zones souffrant d’un déficit en offre culturelle.

Parmi les projets d’investissement programmés figurent l’affectation de 100 millions de dirhams pour la réalisation du Musée national d’archéologie et des sciences de la Terre à Rabat, et de 25,5 millions de dirhams pour l’achèvement des travaux de réhabilitation et de valorisation de la place Jamaa El Fna dans la médina de Marrakech, outre des projets de restauration des médinas, des remparts historiques et de valorisation des sites patrimoniaux, dans le but de consolider leur contribution au développement territorial et à l’attractivité touristique.

Concernant le volet de la Communication, M. Bensaid a fait savoir que le plan d’action pour 2027 prévoit la poursuite de la restructuration du pôle audiovisuel public, à travers la mise en place d’une agence publicitaire unifiée, l’adoption de nouveaux cahiers de charges pour ses chaînes et la conclusion d’un contrat-programme entre l’État et la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), en tant que société mère, en plus du lancement d’une étude d’harmonisation progressive et d’unification des statuts des personnels et des grilles salariales.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant le rôle prépondérant joué par l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) dans le rayonnement de l’action stratégique du Royaume aux niveaux national et international, saluant l’évolution notable que reflète son bilan au titre de l’exercice en cours.

Il a soutenu que le renforcement du positionnement régional et international de la MAP figure au cœur des orientations stratégiques du département de la Communication, mettant en exergue sa couverture des événements majeurs sur les plans national et international, en particulier les initiatives Royales en faveur de la cause palestinienne et de la consolidation des positions internationales en faveur de la question du Sahara marocain.

S’agissant de l’appui aux entreprises de presse, M. Bensaid a souligné que le montant total du soutien exceptionnel au titre de l’année 2026 s’est élevé à environ 284,67 millions de dirhams, couvrant la prise en charge des salaires, les cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l’impôt sur le revenu (IR), en plus de la subvention forfaitaire.

LR/MAP