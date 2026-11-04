Fonds Mohammed VI pour l’Investissement | 7,2 MMDH de fonds propres engagés à fin 2025

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Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a engagé 7,2 milliards de dirhams (MMDH) de fonds propres à fin 2025, selon son premier Rapport d’Impact publié au titre de l’exercice 2025.

Au total, 52 entreprises étaient financées à fin 2025 et les activités du Fonds ont contribué à soutenir plus de 15.000 emplois, précise le rapport.

Les activités de Private Equity ont, pour leur part, permis de mobiliser 18,7 MMDH de capitaux, dont 14,4 milliards de dirhams auprès d’investisseurs tiers, générant un effet multiplicateur de 4,3 fois, relève la même source.

À fin 2025, 3,9 MMDH avaient été engagés en faveur des PME. Cette dynamique illustre la capacité du Fonds à utiliser ses ressources propres comme un levier pour attirer des capitaux complémentaires et amplifier ainsi la portée de ses interventions.

Au-delà des montants mobilisés, l’investissement indirect produit également des effets économiques et sociaux au niveau des entreprises accompagnées. Les 11 entreprises investies par les sept fonds souscrits par le Fonds à fin 2025 représentaient 3.963 emplois soutenus, dont 1.376 occupés par des femmes et 110 par des jeunes.

L’intégration des exigences environnementales et sociales constitue par ailleurs un élément structurant de cette approche : 150 actions environnementales et sociales ont été identifiées à travers les plans d’action ESAP, dont 76 avaient été clôturées au cours de l’année.

Le Fonds a également engagé une démarche destinée à structurer l’écosystème du Venture Capital au Maroc. L’appel à manifestation d’intérêt lancé en collaboration avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et la CDG a suscité 47 candidatures, dont neuf sociétés de gestion ont été présélectionnées.

Cette initiative vise à contribuer à la mise en place d’un continuum de financement permettant d’accompagner les startups depuis les phases de pré-amorçage jusqu’aux phases de développement plus avancées, tout en favorisant l’émergence d’une industrie nationale du capital-risque.

Les instruments de dette subordonnée viennent compléter ce dispositif en apportant une réponse adaptée aux besoins de financement des entreprises et en facilitant la mobilisation de financements complémentaires. En renforçant les fonds propres économiques des entreprises et en contribuant à réduire le niveau de risque supporté par les partenaires financiers, ces instruments permettent d’accompagner des projets d’investissement, de développement et de renforcement des capacités productives.

En 2025, 85 projets ont obtenu un accord de financement dans le cadre de ce dispositif, pour 1,2 MMDH de fonds propres engagés par le Fonds. Les investissements totaux prévus au titre de ces instruments atteignent 6,6 MMDH et l’effet catalytique ressort à 5,4 fois. Ces interventions ont contribué à soutenir plus de 7.000 emplois et devraient permettre la création de plus de 4.000 emplois supplémentaires.

Cette logique de financement complémentaire se traduit également par des dispositifs ciblés tels que CapAccess et CapHospitality. CapAccess a permis de catalyser 1,9 MMDH d’investissements au bénéfice de 33 entreprises réparties dans sept régions, avec 4.330 emplois soutenus et à créer. Le dispositif vise notamment à renforcer la capacité d’investissement des entreprises, à soutenir leur modernisation et à faciliter leur accès au financement.

L’intégration de l’ESG constitue à ce titre un axe transversal de l’action du Fonds. En 2025, 100% des investissements ont été évalués au regard de critères ESG et 100% des sociétés de gestion étaient engagées dans le programme ESG du Fonds.

Le dialogue avec les sociétés de gestion a par ailleurs été évalué à 4,5 sur 5 en termes de qualité. Cette démarche s’appuie notamment sur les standards de la Société Financière Internationale (IFC Performance Standards) et sur les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI).

LR/MAP