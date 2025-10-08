De la formation académique à l’entreprise | La Fondation Al Mada et l’INPT lancent un Master Data & IA unique au Maroc, avec Attijariwafa bank, inwi, Managem et Marjane

L’INPT et la Fondation Al Mada ont inauguré, le 6 octobre, un Master Data & IA unique au Maroc combinant formation académique et expérience professionnelle en alternance rémunérée. Ce programme vise à former une nouvelle génération de talents pour accompagner la transformation numérique et technologique du Royaume.

La Fondation Al Mada, en partenariat avec l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), a donné lundi 6 octobre 2025 le coup d’envoi du Master Data & IA.

Ce Master d’une durée de deux ans, s’adresse aux titulaires d’une licence en mathématiques, informatique ou physique et s’articule autour d’une première année de tronc commun suivie d’une deuxième année de spécialisation.

Ce programme se distingue par une spécificité unique au Maroc : un parcours en alternance rémunérée, alliant formation académique et expérience en entreprise sur toute la durée des deux années. Son ambition est de former une nouvelle génération de talents hautement qualifiés, capables d’accompagner et de stimuler les transitions numériques et technologiques du Royaume.

Dans un contexte où la Data et l’Intelligence Artificielle redéfinissent les modèles économiques et les compétences clés des entreprises, le Master Data & IA ambitionne de former des data scientists et data engineers alliant expertise technique, vision stratégique et responsabilité numérique.

La formation, prise en charge par la Fondation Al Mada et ses partenaires, est prodiguée par des enseignants-chercheurs et des professionnels expérimentés. Elle intègre des cas pratiques issus des entreprises partenaires et accorde une place centrale aux soft skills, afin de préparer les étudiants à devenir des acteurs clés de la transformation digitale nationale.

Quatre entreprises de référence accompagnent ce programme: Attijariwafa bank, inwi, Managem et Marjane Group, qui accueilleront les étudiants pendant des périodes prédéterminées et les accompagneront avec l’INPT tout au long du cursus.

À travers ce programme, la Fondation Al Mada réaffirme son engagement en faveur du «Positive Impact», en soutenant une éducation de qualité, résolument orientée vers les métiers d’avenir et en adéquation avec les besoins réels du marché. L’INPT confirme, de son côté, sa position d’acteur de référence nationale dans la formation d’excellence au service de la transformation digitale du Maroc.

Ahmed Tamtaoui, Directeur par intérim de l’INPT souligne: «Ce Master illustre pleinement notre mission : former des profils hautement qualifiés, capables de répondre aux grands défis de la transformation numérique et technologique du Royaume. Grâce à ce partenariat avec la Fondation Al Mada, nous offrons à nos étudiants une formation de pointe, conjuguant rigueur académique et expérience professionnelle, afin de préparer les talents dont le Maroc a besoin pour son avenir».

Le lancement officiel de ce Master a eu lieu le 6 octobre, lors d’un événement rassemblant les étudiants ainsi que l’ensemble des parties prenantes du programme.

La première promotion, composée de 30 étudiants retenus à l’issue d’un processus de sélection rigoureux – fondé sur l’examen du dossier académique, un concours écrit et des épreuves orales – a entamé les cours le 22 septembre 2025. La première immersion en entreprise est prévue dès janvier 2026.

Cette expérience pilote a vocation à se développer et permettra, dans les prochaines années, de former un nombre croissant d’étudiants.

Pour rappel, la Fondation Al Mada incarne l’engagement ESG d’Al Mada, fonds d’investissement international. Avec sa signature «Positive Impact», elle vise à créer une empreinte positive à long terme à travers des programmes dans les arts, l’éducation, l’entrepreneuriat et l’environnement.

Quant à l’INPT, qui a pour mission la formation, la recherche et l’expertise, il propose des formations initiales et continues de haut niveau dans les domaines des infrastructures digitales, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que des sciences et technologies du numérique. Il s’engage également dans la recherche appliquée et l’expertise, au service de l’innovation technologique et du développement.