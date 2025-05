Dakhla-Oued Eddahab | Plus de 2.400 candidats passent les épreuves du Bac

Partager Facebook

Un total de 2.442 candidats passent les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat (session ordinaire 2025) au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, dont 1.312 filles (53,73%).

Le nombre des candidats issus de l’enseignement public s’élève à 1.543, contre 282 pour le privé, alors que les candidats libres représentent 617, selon l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une visite à plusieurs centres d’examen dans la région, le directeur de l’AREF, Mohamed Faouzi, a indiqué que tous les moyens ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette échéance nationale, en conformité avec le référentiel des procédures encadrant l’examen, et dans le respect des conditions garantissant l’équité et l’égalité des chances pour tous les candidats.

Un total de 10 centres d’examen a été aménagé, dont un centre au sein de la prison locale de Dakhla, afin de permettre aux candidats détenus de passer les épreuves dans des conditions adaptées.

Par ailleurs, quelque 1.882 candidats scolarisés et 617 candidats libres ont passé les épreuves de la session normale de l’examen régional unifié, qui se sont déroulées, les 26 et 27. Le taux de présence a atteint 97% chez les élèves scolarisés et 68% chez les candidats libres.

Afin d’assurer le bon déroulement de cette échéance, l’AREF et ses Directions provinciales ont mis en place toutes les dispositions nécessaires en matière de logistique, de ressources humaines et d’encadrement administratif et pédagogique, en vue de garantir l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des candidats.

LR/MAP