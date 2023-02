Dakhla | Focus sur la scénarisation des cours en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les participants au 4ème séminaire national de la formation et de l’enseignement à distance organisé, jeudi 23 février 2023 à Dakhla, ont discuté de l’importance de la scénarisation des cours en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle.

Initié par le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab (CRMEF), en partenariat avec l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENST) de Mohammedia et en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, cet évènement a pour objectif de discuter des moyens d’améliorer la qualité des pratiques enseignantes à l’aide des nouvelles technologies et à la lumière des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre pédagogique vise également à mettre l’accent sur l’importance de la scénarisation d’un cours en ligne qui nécessite une combinaison d’approches créatives et rigoureuses pour garantir une expérience d’apprentissage enrichissante au profit des étudiants pour qu’ils soient impliqués et motivés durant les cours.

Dans une déclaration à « M24 », la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur du CRMEF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Oubit a indiqué « qu’aucune formation dédiée aux enseignants à l’ère de l’intelligence artificielle ne peut être efficace et efficiente sans leur doter d’outils et de mécanismes leur permettant de bien utiliser cette technologie à des fins pédagogiques ».

M. Oubit a également souligné que les méthodes d’enseignement en général doivent évoluer et profiter des possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les outils de l’intelligence artificielle.

Pour sa part, le coordonnateur régional du 4ème séminaire national de la formation et l’enseignement à distance, Abdessamad El Omari a indiqué que cette rencontre vise à doter les enseignants de compétences de scénarisation des cours en ligne et en présentiel par le biais de l’intelligence artificielle.

Outre les communications orales, a-t-il poursuivi, les enseignants bénéficient d’ateliers pratiques pour se familiariser avec les différents outils de scénarisation des cours.

De son côté, le directeur adjoint chargé de la formation à l’ENST de Mohammedia, Khalifa Mansouri a relevé que la pandémie liée à la Covid-19, a imposé le recours à l’enseignement à distance, en tant qu’un véritable challenge en terme de développement et de diversification de contenus numériques.

La finalité de ce séminaire, a-t-il fait savoir, est de partager les expériences, les bonnes pratiques et les expertises développées permettant aux enseignants de scénariser leur cours et d’apprendre à les implémenter sur internet sous forme de formations en ligne et de MOOCs (Massive Open Online Courses).

Cette rencontre de trois jours permettra aux participants de débattre de thématiques se rapportant notamment aux « Méthode de scénarisation de contenus pour des formations à distance », « L’IA et l’enseignement à distance, outils et usages », « Conception d’un parcours de formation hybride en science de l’éducation » et « Critères de réussite de la scénarisation en ligne des cours des sciences de la vie et de la terre ».

Les participants à cette rencontre discuteront également des « TIC dans l’enseignement des mathématiques au Maroc: état des lieux », « L’intelligence artificielle dans l’éducation: pratiques, opportunités et défis » et la « Place des TIC dans la formation des nouveaux enseignants au CRMEF ».

LR/MAP