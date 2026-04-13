Crise au Moyen-Orient | 34 navires ont franchi le détroit d’Ormuz dimanche, selon Donald Trump

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Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que 34 navires avaient franchi le détroit d’Ormuz dimanche, dans un contexte marqué par les récentes tensions autour de cette voie maritime stratégique.

Ce chiffre est “de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée” par l’Iran, a estimé le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

Cette déclaration intervient alors que le président américain avait annoncé, dimanche, que les États-Unis imposeraient “avec effet immédiat” un blocus du détroit d’Ormuz, à la suite de l’échec des négociations tenues samedi au Pakistan avec l’Iran, en grande partie en raison du refus de Téhéran d’abandonner ses ambitions nucléaires, selon Washington.

Dans ce contexte, il a également averti, plus tôt lundi, que les États-Unis détruiraient “immédiatement” les “navires d’attaque rapide” iraniens s’ils s’approchaient du blocus imposé au détroit d’Ormuz. “Si l’un de ces navires s’approche, ne serait-ce que de loin, de notre blocus, il sera immédiatement éliminé, au moyen du même système que nous employons contre les trafiquants de drogue en mer. C’est rapide et brutal”, a-t-il déclaré sur Truth Social.

LR/MAP