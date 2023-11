Conférence à Rabat sur des archives mettant en exergue la marocanité du Sahara

Partager Facebook

L’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, a organisé, vendredi soir à Rabat, une conférence scientifique donnée par l’historien Jilali El Adnani sur “la Marche Verte: la marocanité du Sahara à travers des archives et documents marocains et étrangers”.

Le conférencier a, à cette occasion, jeté la lumière sur l’importance des archives qui prouvent la marocanité du Saraha et montrent les liens historiques unissant les tribus sahraouies et les Sultans et Rois du Maroc à travers le temps.

Il a également fourni aux chercheurs et aux diplomates des faits et mécanismes pour les aider à comprendre l’intégralité de la question du Sahara.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, Mohammed Kenbib, et d’une pléiade d’universitaires et d’étudiants chercheurs intéressés par l’histoire du Maroc, le conférencier a passé en revue un ensemble d’archives et de documents étrangers présentant des témoignages et correspondances historiques d’un ensemble d’acteurs politiques étrangers qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Le processus de recherche des documents et des archives prouvant la souveraineté du Maroc sur son Sahara a pris environ 20 ans de travail à l’historien.

Il s’agit de documents et de lettres qui prouvent la marocanité du Sahara et défendent l’intégrité territoriale Royaume, a précisé le professeur.

Jilali El Adnani est écrivain et professeur d’Histoire à l’Université Mohammed V de Rabat (Faculté des Lettres et des Sciences humaines). Il compte à son actif plusieurs ouvrages, dont “Le Sahara à l’épreuve de la colonisation : un nouveau regard sur les questions territoriales” et “Anthropologie religieuse et colonisation : le dilemme de la modernisation”.

