Chichaoua | Le séisme suscite un élan remarquable de solidarité

A Chichaoua, l’une des provinces touchées par la secousse de vendredi, la mobilisation bat son plein pour secourir les blessées et venir en aide aux sinistrés.

Des familles entières, munies de leurs effets personnels rudimentaires emportés à la hâte, se sont précipitées vers les grandes places et les parcs de la ville où elles ont veillé plusieurs heures à la belle étoile, de crainte d’éventuelles répliques.

Les grandes artères ont été bondées de citoyens venus exprimer leur solidarité et prendre connaissance du bilan du séisme, surtout qu’il s’agit du premier tremblement de terre de cette intensité enregistré dans la région.

De leur côté, les autorités locales, les forces de l’ordre et les services de la protection civile ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux sinistrés, en mobilisant à cette fin tous les moyens humains et logistiques nécessaires.

La population locale a fait montre d’un sens élevé de conscience, de retenue et de solidarité avec les victimes, à travers des initiatives citoyennes, qui reflètent le patriotisme profond propre aux Marocains en pareilles circonstances.

Le séisme, dont l’épicentre a été situé dans la commune Ighil, relevant de la province voisine d’Al Haouz, a fait 296 morts et 153 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire fourni tôt samedi par le ministère de l’Intérieur.

LR/MAP