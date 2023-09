Séisme d’Al Haouz | Début de l’opération d’acheminement des aides vers les zones sinistrées

Partager Facebook

L’opération d’acheminement des aides vers les zones touchées par le séisme ayant frappé, vendredi soir la province d’Al Haouz, a débuté immédiatement après cette secousse tellurique, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, ressentie dans plusieurs villes du Royaume.

Au dépôt de la Protection civile d’El Arjate (Salé), sept camions chargés de couvertures, de lits de camps, de matériel d’éclairage ont été mobilisés pour apporter au plus vite l’aide aux populations des zones sinistrées, a-t-on constaté sur place.

Une équipe de sapeurs-pompiers s’est employée, sans relâche dès les premières heures de samedi, à charger des semi-remorques pour acheminer au plus vite les aides aux populations touchées par le séisme.

En plus de la Protection civile d’El Arjate, d’autres équipes de Protection civile de plusieurs régions du Royaume sont à pied d’œuvre pour apporter aide et assistance aux sinistrés.

Le séisme, qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 296 morts et 153 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire établi jusqu’à 02H00 samedi par le ministère de l’Intérieur.

LR/MAP