Séisme | Mobilisation tous azimuts à Ouarzazate pour venir en aide aux sinistrés

Immédiatement après la secousse tellurique enregistrée vendredi soir dans la région de Marrakech-Safi et ressentie dans plusieurs villes du Royaume, les autorités locales, les services de santé et les citoyens à Ouarzazate ont manifesté un élan remarquable de solidarité pour apporter assistance et secours aux sinistrés.

En effet, les autorités locales se sont mobilisées pour organiser une opération d’assistance au profit des personnes affectées et évaluer les dégâts, en mettant en place tous les moyens humains et logistique nécessaires, a constaté la MAP sur place.

La même mobilisation a été constatée au niveau des différents établissements de santé dans la région en vue de prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées.

La population de la province a fait montre, pour sa part, d’un sens élevé de citoyenneté et d’entraide pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve et appuyer les efforts déployés par les autorités locales, la protection civile, les équipes médicales et les services de l’ordre.

Le séisme a fait 296 morts et 153 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan provisoire fourni tôt samedi par le ministère de l’Intérieur.

LR/MAP