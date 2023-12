Chefchaouen | Bensaid donne le coup d’envoi de plusieurs projets culturels

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a donné le coup d’envoi, vendredi à Chefchaouen, des travaux de construction d’un centre socioculturel et d’un théâtre, et de restauration de la Kasbah, ainsi que l’achèvement des travaux de construction du Centre d’études et de recherches andalouses, afin de renforcer l’attractivité culturelle et touristique de la ville.

M. Bensaïd, qui était accompagné du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohamed Alami Ouaddane, des représentants du conseil régional et de la direction régionale de la culture, d’acteurs culturels et associatifs, et d’élus, a donné le coup d’envoi à l’achèvement des travaux de construction du Centre d’études et de recherches andalouses, avec une enveloppe budgétaire de plus de 3,94 millions de dirhams (MDH).

Érigé sur une superficie de 473 m2, ce centre comprend une salle de réunion, une salle multifonctionnelle, une bibliothèque et trois bureaux.

M. Bensaid a également lancé le projet de restauration de la Kasbah, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à protéger le patrimoine culturel matériel et immatériel du Maroc.

Il est à noter que les projets du Centre socioculturel et du Théâtre, érigés sur une superficie de 5.545 m2, avec une enveloppe globale de 21,5 MDH, visent à impulser une nouvelle dynamique culturelle à Chefchaouen, en mettant ses espaces à la disposition de l’action culturelle, en rapprochant les différentes productions culturelles et artistiques des habitants et des visiteurs de la ville, en encourageant la créativité artistique et culturelle locale, régionale et nationale, et en créant des opportunités de communication entre les créateurs et le public, à travers les manifestations et activités culturelles qui seront programmées par le centre.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre la province de Chefchaouen, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la commune de Chefchaouen.

Le théâtre sera doté d’une salle de spectacle d’une capacité de 450 spectateurs, une salle de musique et des salles pour les artistes, tandis que le Centre socioculturel comprend une bibliothèque, des salles d’informatique et de musique, et des ateliers de soutien scolaire et de lutte contre l’analphabétisme, des espaces adaptés qui devront inciter les jeunes à pratiquer les activités artistiques.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bensaid a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets culturels pilotes, visant à répondre aux besoins des intellectuels en général et des jeunes en particulier, et à doter la ville de Chefchaouen d’importantes structures culturelles, à même d’accompagner l’essor touristique et culturel que connaît la ville.

Le ministre a indiqué que la ville de Chefchaouen connaît des développements importants et attire des projets structurants dans divers domaines, notamment ceux culturels, en plus de la mise en œuvre de nombreux programmes, en coordination avec les collectivités territoriales et les autorités locales.

Il a, à cet égard, relevé l’importance de la dynamisation des espaces culturels créés, en coordination avec les collectivités territoriales et les associations de la société civile, à travers la mise en place de programmes et projets culturels qui répondent aux aspirations du public, notamment les jeunes.

M. Bensaid a également visité les projets de restauration du centre d’accueil et de la Maison des jeunes de Chefchaouen.

LR/MAP