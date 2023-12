COP 28 | Réunion de haut niveau sur l’avenir de l’éducation durable avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Une réunion de haut niveau du Partenariat pour l’éducation verte s’est tenue, vendredi à Dubaï, avec la participation de ministres et d’éminents dirigeants et responsables du secteur de l’éducation du monde entier, en vue de dresser les grandes lignes le l’avenir de l’éducation durable.

Ce conclave, dans lequel le Maroc a été représenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a été l’occasion de discuter de l’intégration de l’éducation durable dans les programmes d’enseignement et des moyens d’améliorer l’accès aux ressources de l’éducation verte dans les systèmes d’enseignement.

Les intervenants ont partagé les meilleures pratiques adoptées par diverses parties pour promouvoir le rôle essentiel de l’éducation dans l’agenda du développement durable.

Ils ont également échangé les points de vue sur la mobilisation des ressources mondiales et la création de partenariats afin de parvenir à des mécanismes efficaces et efficients pour aller de l’avant et conjuguer les efforts pour créer l’élan nécessaire pour l’élaboration d’une vision de l’avenir de l’éducation et son rôle clé dans la réponse aux défis les plus urgents auxquels fait face l’humanité.

Dans une allocution à cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que cette rencontre offre l’occasion pour mobiliser et activer un réseau d’acteurs internationaux engagés dans le développement des capacités des jeunes en matière de développement durable et le partage des approches pédagogiques, des bonnes pratiques et des solutions et innovations pertinentes, en plus des sujets liés au financement.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique lancée par l’UNESCO et le “Partenariat pour l’Éducation Verte”, en ce qui concerne la mise en adéquation du système éducatif avec les objectifs de développement durable, a relevé le ministre, ajoutant que cette adéquation passe nécessairement par une réelle prise de conscience des générations futures sur les enjeux liés au développement durable, dans le but de favoriser leur implication et leur engagement dans ce projet sociétal.

M. Benmoussa a indiqué que l’enjeu pédagogique consiste à permettre aux apprenants de se forger une opinion éclairée sur ces questions complexes, tout en leur permettant de faire des choix en matière de prévention, d’atténuation ou de traitement, soulignant qu’il n’est pas possible de promouvoir la culture du développement durable sans le renforcement de l’intégration de la citoyenneté environnementale dans les curricula et la vie scolaire et sans l’engagement des établissements d’enseignement à se transformer en espaces appropriés pour appliquer ces concepts et les réaliser sur le terrain.

Eduquer et enseigner les enfants nécessite d’anticiper les défis à venir, de les préparer à y faire face et de contribuer positivement à façonner le monde dont ils seront responsables, a souligné le ministre, notant que “cette nouvelle façon de voir le monde est aussi une nouvelle façon de se voir soi-même et créer une relation avec les autres”.

De ce point de vue, a conclu M. Benmoussa, le Maroc exprime son adhésion à la “Déclaration sur le Programme commun pour l’éducation et le changement climatique”, relevant que le Royaume a déjà fait part de sa disposition à partager ses expériences et meilleures pratiques dans le cadre d’une coopération bilatérale et multilatérale solide.

