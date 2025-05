CAN U20 | L’Académie Mohammed VI de football, véritable pôle d’excellence sportive

Partager Facebook

Avec pas moins de 7 lauréats dans les rangs de l’équipe du Maroc qualifiée en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans, l’Académie Mohammed VI de football continue d’être au cœur des exploits des différentes sélections nationales.

Hamza Koutoune, Fouad Zahouani, Houssam Essadak, Abdelhamid Aït Boudlal, Yassir Zabiri, Mouad Dahak et Ahmad Khatir sont les Lionceaux issus de l’Académie Mohammed VI qui disputeront la finale de la CAN U20 avec le Maroc, dimanche au Caire, contre l’Afrique du Sud, avec l’espoir de devenir champions d’Afrique et d’emboiter le pas à leurs cadets U17.

Les Lionceaux U17 avaient, en effet, écrit l’histoire, il y a à peine un mois, en décrochant le sacre continental à domicile aux dépens du Mali.

Parmi cette équipe des moins de 17 ans sacrée championne d’Afrique, pour la première fois dans l’histoire du football national dans cette catégorie, 4 joueurs sont issus de l’Académie Mohammed VI: Soufiane El Idrissi, Ilyass Hidaoui, Adam Jout et l’héroïque gardien de but Chouaib Bellaarouch, qui a marqué la compétition par ses parades ainsi que par ses arrêts décisifs lors des séances de tirs au but en demi-finale et en finale.

A chaque compétition continentale ou internationale, les lauréats de l’Académie Mohammed VI démontrent toute l’étendue de leur talent, confirmant que ce pôle de l’excellence sportive est un véritable pourvoyeur de footballeurs de haut niveau.

Identifier les jeunes talents prometteurs du football marocain via un processus de recrutement rigoureux et une vaste infrastructure de détection répartie sur tout le Royaume, les former et les accompagner sur le chemin de l’excellence, telle est la mission de l’Académie Mohammed VI, qui s’impose plus que jamais comme un modèle de référence à suivre par de nombreux pays.

Suscitant l’admiration dans le monde entier, l’Académie fait un travail remarquable depuis son inauguration, le 28 mars 2010 par SM le Roi Mohammed VI, pour promouvoir la compétitivité du football national et le faire rayonner à l’international. Et les résultats ne se sont pas fait attendre.

Ces dernières années, le dénominateur commun dans les différentes sélections nationales de football est l’Académie Mohammed VI qui a formé depuis sa création, des générations de joueurs d’élite, dont plusieurs sont aujourd’hui des éléments clés dans les effectifs des équipes A, U23, U20, U17, entre autres.

En effet, grâce à un système de formation complet, basé sur l’éducation, la discipline et le travail acharné, cette prestigieuse structure fournit désormais des joueurs de top niveau aux équipes nationales, qui font des prouesses sur les scènes continentale et internationale.

Selon un cursus sport-études, cette structure, répondant aux standards internationaux, permet aux bénéficiaires, en parallèle avec leurs études, de peaufiner leur apprentissage sportif pour réussir leurs carrières de footballeurs professionnels et évoluer ensuite dans les meilleures clubs au Maroc et à l’étranger.

Les jeunes footballeurs en herbe ont également le privilège de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire des formateurs et cadres techniques au sein de cette structure de référence, pour devenir par la suite des footballeurs de haut niveau qui cultivent le goût de l’effort et de la persévérance au quotidien.

Les installations modernes et de grande qualité dont est dotée l’Académie leur permet aussi d’optimiser leur potentiel footballistique et de développer leurs performances dans des conditions idéales.

L’Académie Mohammed VI, véritable pôle d’excellence sportive, incarne parfaitement la stratégie du Maroc en matière de formation footballistique qui englobe plusieurs aspects dont la prospection et la détection des talents dans les différentes régions du Royaume, le perfectionnement du potentiel des jeunes joueurs et le renforcement des compétences des cadres techniques nationaux.

LR/MAP