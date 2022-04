Bourse | Résilience éprouvée du portefeuille BKGR

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research (BKGR) est parvenue à clôturer le mois de mars en limitant ses pertes à -0,72%, contre -4,04% pour son Benchmark Masi-RB.

« En dépit de l’orientation baissière du marché depuis la mi-février, notre portefeuille est parvenu à clôturer le mois de mars en limitant ses pertes à -0,72%, soit un niveau bien supérieur à celui de son benchmark, le Masi-RB, lequel enregistre une baisse de -4,04% au terme du mois passé », indique BKGR dans son « Strategy » du mois de mars 2022.

Cette résilience est redevable aux remaniements stratégiques entrepris, à savoir l’allègement de Maroc Telecom de -3% au profit de l’introduction d’Aradei Capital au portefeuille, explique la même source.

Au niveau actuel, la sélection de valeurs BKGR traite à 22,7x ses bénéfices, contre 21,2x pour le Masi et affiche un dividend Yield de 3% (3,2% pour le Masi).

En outre, BKGR fait savoir que Managem, Snep et Disway affichent les performances les plus importantes avec des hausses depuis introduction respectivement de +25,5%,+16,7% et +14,2%.

Parallèlement, Aradei Capital et Atlanta apportent, de leur côté, un additionnel de croissance pour le portefeuille BKGR avec des appréciations respectives de +4,9% et +3,4%.

A contrario, Microdata et LafargeHolcim Maroc sont les valeurs qui pèsent négativement le plus sur la contreperformance du portefeuille avec des pertes de -15,8% et de-13,4% respectivement.

LR/MAP