New York | L’attaque dans le métro n’est pas liée à un acte de terrorisme (police)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’attaque survenue mardi dans une station de métro à New York ne fait pas l’objet d’enquête pour acte de terrorisme, a indiqué la police locale. « Il n’y avait aucun lien connu avec le terrorisme et il n’y avait aucun engin explosif », a déclaré la commissaire du département de la police de New York, Keechant Sewell, lors d’une conférence de presse.

Au moins 10 personnes ont été blessées par balle mais leur état ne suscite pas d’inquiétude, a-t-elle ajouté. De son côté, la gouverneur de l’Etat de New York, Kathy Hochul a indiqué que l’auteur « dangereux » de ce crime est activement recherché, affirmant que la tragédie des fusillades doit cesser.

Lors d’une conférence de presse, la gouverneure démocrate a souligné que l’Etat mobilisera toutes les ressources nécessaires pour lutter contre la montée de la violence par armes à feu dans la métropole américaine qui essaye toujours de se remettre de plus de deux années d’une crise sanitaire sans précédent induite par la pandémie de Covid-19.

La police de New York a déployé un impressionnant dispositif de sécurité aux alentours de la station de métro en plein quartier de Brooklyn, où s’est produit l’incident.

Une enquête est en cours pour identifier l’assaillant qui portait un masque et un gilet de chantier et pour élucider les tenants et aboutissants de ce crime, selon la police qui a conseillé aux New-yorkais d’éviter la zone du sinistre.

La ville de New York est confrontée à une série de fusillades et d’incidents très médiatisés ces derniers mois, notamment dans les métros. L’une des plus choquantes a eu lieu en janvier lorsqu’une femme a trouvé la mort après avoir été poussée par un inconnu sous le métro qui arrivait en station.

LR/MAP