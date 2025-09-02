Banque | La BMCI affiche un résultat net consolidé de 218 MDH à fin juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le résultat net consolidé du groupe BMCI (Banque marocaine pour le commerce et l’industrie) s’est établi à 218 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en hausse de 2,5% par rapport à la même période un an auparavant.

Au niveau des comptes sociaux, le résultat net a augmenté de 11,7% à 292 MDH, indique le groupe dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s’est élevé à 1,99 milliard de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2025, en amélioration de 5,4% en glissement annuel, essentiellement du fait de la hausse de la marge d’intérêt et de la marge sur commissions respectivement de 5,2% et 6,8%. En social, le PNB a progressé de 4,3% à 1,89 MMDH.

Les crédits par caisse à la clientèle consolidés ont, quant à eux, atteint 56,86 MMDH à fin juin 2025, contre 59,19 MMDH au 31 décembre 2024.

Pour ce qui est des dépôts de la clientèle consolidés, ils ont enregistré une croissance de 3% pour atteindre 49,83 MMDH à fin juin 2025, contre 48,39 MMDH au 31 décembre 2024, fait savoir la BMCI, précisant que les ressources non rémunérées représentent 75,82%.

Par ailleurs, les engagements par signature consolidés se sont situés à 19,9 MMDH au premier semestre 2025, soit une hausse de 3,3% par rapport au 31 décembre 2024.

LR/MAP