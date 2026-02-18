Jeudi 19, 1er jour du mois de Ramadan au Maroc (Ministère)

Par Le Reporter.ma 18/02/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

Jeudi 19, 1er jour du mois de Ramadan au Maroc (Ministère)

Le mois sacré de Ramadan de l’année 1447 de l’Hégire débutera jeudi 19 février au Maroc, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce mercredi 29 Chaâbane 1447 de l’Hégire, correspondant au 18 février 2026, précisant que l’observation du croissant lunaire a été confirmée.

De ce fait, le 1er du mois de Ramadan correspondra au jeudi 19 février 2026.

Puisse Dieu, en ce mois béni, combler SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, de Ses bienfaits et faveurs, et de renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale dans le bonheur et le bien-être, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le ministère.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Ksar El Kébir | Autorisation du retour des habitants dans l’ensemble des quartiers de la ville

Ksar El Kébir | Autorisation du retour des habitants dans l’ensemble des quartiers de la ville

Les autorités locales de la préfecture de la Province de Larache portent à la connaissance …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma