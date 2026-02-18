Jeudi 19, 1er jour du mois de Ramadan au Maroc (Ministère)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le mois sacré de Ramadan de l’année 1447 de l’Hégire débutera jeudi 19 février au Maroc, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce mercredi 29 Chaâbane 1447 de l’Hégire, correspondant au 18 février 2026, précisant que l’observation du croissant lunaire a été confirmée.

De ce fait, le 1er du mois de Ramadan correspondra au jeudi 19 février 2026.

Puisse Dieu, en ce mois béni, combler SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, de Ses bienfaits et faveurs, et de renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale dans le bonheur et le bien-être, et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le ministère.

LR/MAP