Aéronautique | Ryad Mezzour reçoit le Conseiller fédéral suisse Guy Parmelin à Nouaceur

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a reçu, samedi à l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) de Nouaceur, Guy Parmelin, Conseiller fédéral suisse, Chef du Département fédéral de l’Économie, de la Formation et de la Recherche.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue au Maroc la délégation suisse, composée de haut responsables, d’hommes d’affaires et de scientifiques, et dont l’objectif est de prendre connaissance des progrès réalisées par l’économie marocaine et des opportunités économiques offertes par le Royaume du Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens à même de renforcer leurs relations économiques ainsi que les perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines tant sur le plan des échanges commerciaux que sur celui des investissements

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a mis en avant les atouts nombreux du Maroc, ses avantages compétitifs, ainsi que les opportunités d’investissement et l’offre particulièrement avantageuse qui découle de la stratégie industrielle mise en place par le Royaume, et qui a permis de faire émerger un tissu industriel local dynamique, tout en conférant au pays son positionnement de hub international.

Il a, dans ce sens, rappelé que le Maroc dispose d’une base industrielle compétitive dans laquelle des leaders internationaux ont trouvé un relais de croissance à long terme, les infrastructures et les ressources humaines nécessaires, notant qu’à cela s’ajoute un climat d’affaires propice, outre les opportunités offertes au Maroc dans des secteurs porteurs, en particulier l’automobile, l’aéronautique, le textile, le secteur pharmaceutique et les énergies renouvelables.

M. Mezzour a invité, les entreprises suisses en quête de compétitivité et désireuses de renforcer leur croissance et d’augmenter leurs capacités à adresser de nouveaux marchés, et à tirer profit de cette dynamique et des nombreuses opportunités offertes par la destination Maroc.

Dans une déclaration à la presse, M. Parmelin a relevé que les relations entre les deux pays en termes d’échanges sont équilibrées, ce qui renvoie à une diversification économique et complémentaire entre la Suisse et le Maroc, notant l’importance de cette rencontre pour la délégation suisse l’accompagnant, afin qu’ils puissent mieux visualiser les opportunités d’investissement que propose le Royaume.

“Cette rencontre a également pour objectif l’amélioration des partenariats déjà existant entre le Maroc et la Suisse”, a-t-il dit, ajoutant que les rencontres et visites à venir permettront de donner un nouvel élan à ses relations.

Par la suite, la délégation suisse a visité les locaux de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique, mis en place dans le cadre d’un partenariat public-privé, pour fournir des formations sur mesures et customisées afin de répondre aux besoins des opérateurs aéronautiques en ressources qualifiées (techniciens et middle managers) et favoriser l’insertion des jeunes.

La délégation suisse a également effectué une visite à la société Sabca, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage d’aérostructures, où elle a pu constater, à travers cette usine, le progrès remarquable réalisé par l’industrie aéronautique nationale.

A noter, que les groupes Pilatus et Sabca ont signé, en août 2021, un contrat majeur portant sur l’assemblage quasi-final de l’avion d’affaires “pc-12” (best-seller de l’avionneur suisse PIlATUS) à Casablanca.

LR/MAP