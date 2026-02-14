Addis-Abeba | Le Maroc réitère son soutien au processus d’opérationnalisation de l’AMA

Partager Facebook

Le Maroc a réitéré, samedi à Addis-Abeba, son plein soutien au processus d’opérationnalisation de l’Agence Africaine du Médicament (AMA), réaffirmant sa détermination à accompagner activement l’AMA dans cette phase décisive, afin qu’elle devienne un pilier central de la régulation pharmaceutique et de la sécurité sanitaire en Afrique.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui qui intervenait lors d’une réunion présidentielle de haut niveau sur l’opérationnalisation de l’Agence Africaine du Médicament organisée en marge du 39e sommet des chefs d’ État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), a salué les avancées réalisées dans le processus d’opérationnalisation de l’AMA, rappelant que le Maroc avait apporté son appui au processus de nomination de la directrice générale, soutenant cette candidature jusqu’à son aboutissement.

Au cours de cette rencontre qui s’est tenue sous le thème “Accélérer l’opérationnalisation et la ratification universelle de l’Agence africaine des médicaments pour des produits médicaux de qualité et la sécurité sanitaire en Afrique”, le ministre a réitéré le plein soutien du Maroc à cette phase stratégique de montée en puissance de l’Agence, appelant à poursuivre les efforts engagés dans ce cadre.

M. Tehraoui a fait savoir que l’AMA constitue un outil stratégique majeur pour le continent africain, notamment pour l’harmonisation des cadres réglementaires relatifs aux médicaments et dispositifs médicaux, le renforcement de la qualité et de la sécurité des produits médicaux et l’amélioration de l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux ainsi que pour le soutien à la souveraineté sanitaire des États membres.

Il a insisté sur la nécessité de doter rapidement l’Agence des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notant que l’AMA joue un rôle central dans le renforcement des systèmes de santé nationaux, la prévention et la gestion des crises sanitaires et la mise en place d’outils robustes permettant aux États membres de répondre efficacement aux besoins de leurs populations.

Soulignant que l’AMA constitue un levier essentiel pour bâtir une sécurité sanitaire collective à l’échelle du continent, le ministre a salué le rôle du Rwanda, hôte de l’Agence, pour son engagement déterminant à la fois avant l’installation de l’AMA et pendant la phase actuelle d’opérationnalisation.

