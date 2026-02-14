L’élection du Maroc pour la troisième fois au CPS de l’UA traduit la confiance placée dans le Royaume

Partager Facebook

L’élection du Maroc pour la troisième fois au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) traduit la confiance placée dans le Royaume, a souligné samedi à Addis-Abeba, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de l’examen des rapports sur la paix et la sécurité dans le cadre du 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) qui se tient les 14 et 15 février au siège de l’organisation panafricaine, M. Akhannouch a souligné que cette élection constitue une reconnaissance des efforts du Maroc en faveur de la paix et de la sécurité dans le continent et reflète la crédibilité de l’approche marocaine, fondée sur une coopération sincère, une concertation permanente et une action commune reposant sur les principes de solidarité africaine, ainsi que sur le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale.

Le Chef du gouvernement a souligné que le développement du continent africain ne saurait atteindre ses objectifs dans un contexte marqué par les conflits et l’incertitude, rappelant à cet égard le rôle central du Conseil de paix et de sécurité en tant que cadre privilégié pour renforcer la prévention et la résolution des crises, et pour réunir les conditions indispensables à un essor durable du développement.

Il a, dans ce sens, rappelé que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc en tant que membre fondateur de l’Organisation de l’unité africaine a constamment veillé à inscrire son action dans une démarche active et responsable, fidèle à son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

SM le Roi, en tant que Leader de l’UA sur les questions migratoires, n’a eu de cesse de déployer des efforts soutenus pour faire de la migration un véritable levier économique au service du continent, dans le cadre d’une approche globale et humaniste qui combine le renforcement de la stabilité, la mise en œuvre de stratégies de développement inclusives et la prévention des crises, a ajouté le Chef du gouvernement.

Les travaux du 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA ont débuté samedi matin à Addis Abeba avec la participation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

