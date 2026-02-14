Addis-Abeba | Ouverture du 39e sommet de l’UA avec la participation de M. Akhannouch qui représente SM le Roi

Les travaux du 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) ont débuté samedi matin à Addis Abeba avec la participation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le 39e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tient les 14 et 15 février sous le thème : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».

Le sommet mettra ainsi en lumière l’urgence des défis liés à l’accès à l’eau, à la gestion durable des ressources hydriques et à leurs répercussions directes sur la sécurité alimentaire, la santé publique et le développement.

Ce sommet a été précédé par la tenue de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, marquée notamment par l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de sécurité de l’UA pour un mandat de deux ans.

