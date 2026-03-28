11e Sommet de l’OEACP | M. Bourita met en avant la Vision Royale pour une coopération Sud-Sud axée sur le partenariat et la solidarité

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Le Maroc a réaffirmé, samedi à Malabo, son engagement indéfectible en faveur d’une coopération Sud-Sud renouvelée, fondée sur le partenariat et la solidarité concrète, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Intervenant devant les Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), dont le Maroc est l’Invité d’honneur pour ce 11e Sommet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné que “sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc a fait le choix stratégique, cohérent et irréversible de son ancrage à l’Afrique et à la coopération Sud-Sud”.

M. Bourita a précisé que ce choix n’est pas “un slogan, mais une doctrine qui préfère le partenariat à l’assistanat; qui dépasse les cadres bilatéraux exclusivistes vers une vision diversifiée, intégrée et dynamique des partenariats; et qui érige le partenariat économique en levier de souveraineté”.

Le ministre a mis en avant la philosophie qui guide l’action du Royaume, citant les paroles du Souverain devant le 28e Sommet de l’Union Africaine en 2017 : “Ma vision de la coopération Sud-Sud est claire et constante : Mon pays partage ce qu’il a, sans ostentation”.

Dans ce cadre, M. Bourita a dressé un bilan de la coopération marocaine avec les pays frères d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il a ainsi rappelé que depuis 1999, le Royaume a conclu “plus de 1607 accords de coopération, dont beaucoup ont été signés lors des 52 Visites Royales en Afrique”.

S’agissant de la formation des étudiants, le ministre a indiqué que plusieurs milliers de bourses d’études sont offertes par le Royaume aux étudiants de ces pays frères, précisant que “près de 19.400 étudiants de ces pays sont actuellement boursiers et en cours de formation au Maroc” et que le Royaume a formé, à ce jour, “plus de 40.220 lauréats” originaires des pays membres de l’OEACP.

En matière de sécurité alimentaire, enjeu crucial pour ces nations, M. Bourita a souligné que la coopération du Royaume fournit annuellement aux pays des Caraïbes des fertilisants, tandis qu’avec les pays d’Afrique, “lors de la seule année 2022, ce sont près de 200.000 tonnes qui ont été offertes et 364.000 tonnes ont été livrées à tarif préférentiel”.

Revenant sur le contexte de ce 50e anniversaire de l’Organisation, le ministre a estimé que le paradigme qui a présidé à la naissance du Groupement ACP “aura vécu”, expliquant que “le monde qui l’a vu naître a changé”, et soulignant que “les Accords de Samoa en ont déjà pris acte”.

M. Bourita a salué, à cet égard, la transformation engagée par l’OEACP, affirmant que l’organisation “moderne n’est pas – et n’a jamais été – un ‘ghetto’ géopolitique”, mais qu’elle est “tout au contraire, une des formes institutionnelles les plus abouties de la coopération Sud-Sud”.

Le ministre a, en outre, mis en lumière les initiatives structurantes lancées par Sa Majesté le Roi, à l’instar du projet du Gazoduc Africain Atlantique, décrit comme “une artère vitale reliant treize pays africains, de l’Ouest au Nord, créant un espace de prospérité partagée”. Il a également évoqué l’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, affirmant que “ces Initiatives Royales transforment des contraintes géographiques en opportunités économiques réaffirmant que notre développement se construit par l’interdépendance et non par l’isolement”.

M. Bourita a présenté les trois piliers de l’approche marocaine en matière de coopération Sud-Sud : la valorisation du potentiel endogène, le dépassement des approches uniformes au profit de partenariats sur mesure, et la recherche de l’impact humain et de la durabilité.

Face aux mutations profondes de l’ordre mondial, M. Bourita a appelé à ce que l’OEACP devienne “la voix collective qui défend un nouvel ordre économique plus sécurisé, une gouvernance climatique qui ne sacrifie pas le développement, et une paix fondée sur le respect mutuel et la coopération concrète”.

L’Accord de Samoa, a-t-il ajouté, “doit être mis en œuvre non comme un simple mécanisme de transfert de ressources, mais comme un cadre stratégique où l’OEACP affirme son autonomie de décision et sa capacité à négocier d’égal à égal avec ses partenaires historiques”.

En conclusion, le ministre a réaffirmé la disponibilité totale du Royaume à œuvrer aux côtés de ses partenaires. “Fidèle à l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est prêt. Prêt à partager son expérience; prêt à mobiliser son savoir-faire; et prêt à unir ses forces aux vôtres pour bâtir un monde multipolaire actif, où le Sud pèse de tout son poids démographique, économique et stratégique”, a-t-il déclaré.

La cérémonie d’ouverture du Sommet a été marquée par la passation de la présidence de l’Angola à la Guinée Équatoriale, en présence de nombreux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales et des partenaires stratégiques de l’OEACP.

LR/MAP