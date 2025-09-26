United Airlines renforce sa liaison directe Marrakech/New York pour l’hiver 2025-2026

Partager Facebook

La compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé le renforcement de sa liaison saisonnière sans escale entre Marrakech et New York/Newark, avec une augmentation de plus de 43 % de l’offre de sièges pour l’hiver 2025-2026.

À compter de la reprise des vols le 26 octobre prochain, United augmentera les fréquences entre Marrakech et New York/Newark, de trois à quatre vols hebdomadaires, et jusqu’à un vol quotidien entre le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

“Avec cette expansion substantielle de notre programme vers Marrakech, seulement un an après le lancement de la ligne, nous sommes heureux d’offrir à nos clients au Maroc un choix élargi pour réserver leur prochain séjour aux États-Unis durant la saison hivernale”, a souligné le directeur des ventes Afrique et Europe hors ligne d’United Airlines, Amit Badiani, cité dans le communiqué.

M. Badiani a relevé que pour l’hiver 2025-2026, les clients au départ du Maroc “pourront profiter de correspondances fluides via notre hub de New York/Newark vers près de 80 destinations sur le continent américain”.

“United est fière d’avoir transporté plus de 16.000 passagers et près de 100 tonnes de fret sur plus de 130 vols opérés entre Marrakech et New York/Newark, dans les deux sens confondus, lors de la première saison de la liaison l’an dernier”, s’est-il félicité.

Les vols entre Marrakech et New York/Newark seront opérés en Boeing 767-300, équipés d’une cabine United PolarisSM Business élargie et United Premium PlusSM, comprenant 46 suites United Polaris Business, 22 sièges United Premium Plus, 99 sièges Economy dont 43 Economy PlusSM.

Selon le communiqué, le renforcement de la desserte entre Marrakech et les États-Unis s’inscrit dans la plus vaste expansion internationale de l’histoire de United, avec six nouvelles destinations et neuf nouvelles liaisons transatlantiques ajoutées cet été.

United Airlines est la première compagnie aérienne à opérer des vols sans escale entre Marrakech et les États-Unis, selon la même source.

LR/MAP