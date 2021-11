Tourisme | Les recettes à 15,9 MMDH au T3-2021 (DEPF)

Partager Facebook

Les recettes touristiques se sont élevées à 15,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre du troisième trimestre de 2021, en hausse de 202% par rapport au T3-2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Ces recettes demeurent, toutefois, en baisse de 40,2% comparativement à la même période de l’année 2019, relève la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021.

Compte tenu de ces évolutions, le repli, en glissement annuel, de ces recettes s’est atténué à -6,1% au titre des neuf premiers mois de 2021, après -58,1% au S1-2021. Comparées à leur niveau à fin septembre 2019, elles ont reculé de 58,9%.

Pour le seul mois de septembre 2021, ces recettes ont poursuivi leur amélioration entamée en juin dernier, enregistrant une appréciation, en glissement annuel, de 158,4%, après +289,7% en août, +144,2% en juillet et +15,2% en juin.

Pour ce qui est des nuitées et des arrivées touristiques, elles ont atteint 2,9 et 1,63 millions respectivement au titre des deux premiers mois du T3-2021, après 1,08 et 1,58 millions à la même période de 2020 et 5,52 et 3,87 millions en 2019.

A fin août 2021, le nombre des arrivées s’est renforcé, en une année, de 16,2% à 2,1 millions, alors que celui des nuitées a accusé une légère baisse de 0,5% à 5,6 millions.

